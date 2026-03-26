Volkswagen подготовил Transporter Kombi и Caravelle для работы в такси

26.03.2026 181 0 1
Цены таких версий пассажирских вэнов немецкой марки, вмещающих до девятерых седоков, на домашнем рынке уже известны.

Премьера Volkswagen Transporter и Caravelle седьмого поколения ﻿ прошла в 2024 году. Как Kolesa.ru сообщал ранее, модификации этого коммерческого автомобиля были разработаны в рамках сотрудничества с американской компанией Ford (альянс между ними был создан ещё в 2020-м). Ближайшими родственниками вэнов немецкой марки являются соответственно Ford Transit Custom и Tourneo Custom.

На фото: такси на базе Volkswagen Caravelle

Теперь немецкий производитель решил подготовить на базе актуальных пассажирских вэнов Volkswagen Transporter Kombi и Caravelle версии, предназначенные для работы в такси. В списке особенностей таких минивэнов числится классический цвет кузова Light Ivory («цвет слоновой кости»), который такие Transporter Kombi и Caravelle получают уже на заводе: он используется для такси в Германии.

Салоны этих коммерческих машин рассчитаны на восьмерых седоков, опционально доступна девятиместная компоновка (с двойным передним пассажирским сидением). Во втором и третьем рядах – по три сидения. У стандартных машин глубина багажного отделения составляет 732 мм, у длиннобазных – 1132 мм. При сложенном заднем диване объём грузового пространства составляет около 1,8 и 2,5 куб.м соответственно.

Внутри такси предусмотрены разъёмы USB-C, предназначенные для зарядки смартфонов и планшетов пассажиров. Салон отделан экокожей, есть в том числе двухцветные варианты обивки, при этом сидениям положена светлая прострочка.

На фото: актуальный минивэн Volkswagen Caravelle

Для повышения износостойкости машин за доплату предлагается резиновое покрытие пола в салоне – как в зоне расположения водителя и пассажиров, так и в багажном отсеке. В машины предлагается установить таксометр, а также светодиодную вывеску с надписью «taxi» на крыше. Как рассказали в пресс-службе VW, дизельным версиям доступен также увеличенный с 55 до 70 литров топливный бак.

На фото: салон актуального Volkswagen Caravelle

Такси Volkswagen Transporter Kombi и Caravelle оснастили кнопкой запуска двигателя на передней панели, виртуальным щитком приборов и 13-дюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы. Предусмотрены беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto, модуль 5G для обновления и передачи данных. В качестве опции доступно цифровое салонное зеркало с видеорегистратором, на которое передаётся изображение с камеры заднего вида.

Обе модели, отправленные на работу в такси, могут оснащаться разными вариантами стандартной «начинки»: в гамме есть турбодизели, варианты с гибридными установками и полностью электрической техникой. На домашнем рынке, в Германии, покупка такси на базе Volkswagen Transporter Kombi обойдётся не менее, чем в 46 600 евро (эквивалентно примерно 4,4 млн рублей по текущему курсу), а за аналогичный вариант на базе Caravelle здесь просят как минимум 47 930 евро (около 4,5 млн рублей).

Обновлено 27.03.2026
