На днях немецкая компания распространила тизеры своего будущего микроавтобуса, благодаря которым у нас есть возможность составить наиболее точное представление о том, как будет выглядеть новинка.

Микроавтобус нынешнего поколения с индексом Т6 выпускается с 2016 года, а в 2019-м году модель обновилась, получив индекс Т6.1. Модель является глубоко модернизированной версией предыдущей генерации с индексом Т5, которая была представлена аж в 2003 году, с ней же Т6 делит платформу 7H/7J. Уже не первый год в объектив фотошпионов попадает совершенно новый микроавтобус, который будет существенно отличаться от нынешней модели. Прежде всего, новинка получит другие пропорции: лобовое стекло заметно увеличится по размеру, а капот станет более коротким. Фары сделаны заужающимися к центру, напоминая по форме новый Caddy, в них расположатся горизонтальные светодиодные элементы, продолжающиеся в решётке радиатора – аналогичное решение получил рестайлинговый Volkswagen Polo, официально представленный на прошлой неделе. Ещё один характерный элемент передней части – пара узких горизонтальных прорезей воздуховодов в бампере, а также «пористая» нижняя часть, подобная вышеупомянутому Caddy.

Сбоку новый микроавтобус легко отличить по дополнительным стойкам передних дверей и окошкам перед ними и стойками лобового стекла. Немного изменится форма бокового остекления за счёт скошенных углов задних окон. В нижней части дверей появится глубокая выштамповка, при том, что на нынешнем микроавтобусе двери практически плоские. Заметно обновится задняя часть модели, где появятся узкие горизонтальные фонари вместо вертикальных. Кроме того, мы изобразили Т7 с двухцветным окрасом кузова, подобный вариант исполнения есть и у нынешнего микроавтобуса.

Новинка будет построена на платформе MQB, на которую также перешёл «каблучок» Volkswagen Caddy. Модель получит широкую гамму силовых установок, включая гибридные, в будущем также ожидается появление полностью электрической версии. Заметно обновится и интерьер микроавтобуса, где появится передняя панель в стиле нового Golf.

Премьера новинки состоится в ближайшие месяцы.

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Сегодня в России микроавтобус Volkswagen T6.1 предлагается с двумя дизельными двигателями на выбор и широкой гаммой комплектаций. Базовый 150-сильный вариант 2.0 TDI с передним приводом и «механикой» (которой не будет на следующем поколении) предлагается за 3 609 700 рублей. Версия с этим же мотором, полным приводом 4Motion и роботизированной коробкой DSG немного дороже – от 3 821 100 руб. Более мощный 199-сильный вариант оснащается исключительно полным приводом и «роботом», его минимальная стоимость составляет 5 191 300 рублей.

Кстати, вчера были объявлены российские цены на новый Volkswagen Golf.