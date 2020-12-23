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Volkswagen Transporter T6.1 прошёл классический «лосиный тест»

23.12.2020 137 0 0

Немецкая компания представила T6.1 в 2019 году. Это прогрессивный в плане техники коммерческий автомобиль, оснащённый 150-сильным двухлитровым турбодизелем, который идёт в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний.

 

Kolesa.ru выбрали этот вариант для проведения классического «лосиного теста», чтобы проверить подвески и работу электронных систем – именно они должны помочь водителю сделать переставку и не сбить ни одного конуса на полигоне.

Тест провёл наш журналист Михаил Баландин. Полоса для разгона была размечена конусами, расстояние между ними – три метра. Скорость «в воротах» перед началом переставки составляла 60 км/ч. Расстояние от ворот до конусов, обозначающих лося, – 13,5 м (за этот отрезок требовалось выполнить первую переставку в соседнюю полосу).

На объезд препятствия по полосе той же ширины в три метра давалось 11 метров, после чего так же (за 13,5 м) автомобиль должен был вернуться в свою полосу (между полосами есть «разделительная» полоса шириной в 1 м). Мы увеличивали скорость вхождения в ворота с каждым разом, так что теперь знаем скорость прохождения лосиного теста на VW Т6.1.

Тоже хотите узнать результат? Тогда читайте статью на сайте Kolesa.ru и смотрите соответствующий ролик с классическим «лосиным тестом» Volkswagen T6.1 на нашем канале в YouTube.

Ранее мы уже подробно рассказывали о секретах эволюции VW Transporter. В дальнейшем Kolesa.ru продолжат публиковать интересные подробности о моделях немецкой марки. Не забывайте следить за обновлениями!

Германия коммерческий транспорт тест-драйв

 

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