Volkswagen заплатил суду, чтобы прекратить дело против топ-менеджеров из-за «дизельгейта»

Продолжается судебное разбирательство, касающееся действий генерального директора Volkswagen Герберта Дисса и председателя наблюдательного совета Ханса Дитера Петша во время так называемого «дизельного скандала». Напомним, концерн оказался в его эпицентре ещё в 2015 году. Дела идут в некоторых странах до сих пор, не прекращаются и выплаты со штрафами.



«Дизельгейт» начался в США, затем о проблеме заговорили и в других странах. Старт скандалу был дан, когда регуляторы обвинили концерн VW в намеренном искажении сведений о реальном объёме выбросов вредных веществ от некоторых дизельных моторов. Чтобы занижать показатели на тестах, производитель использовал специальное программное обеспечение. В результате Volkswagen пришлось признать вину, начать выплачивать штрафы и компенсации, объявить об отправке автомобилей на сервис, чтобы перенастроить ПО.

Тогда, в 2015 году, Ханс Дитер Петш занимал должность главы отдела финансов концерна, а Герберт Дисс был руководителем марки Volkswagen. Суд Германии в сентябре 2019 года решил привлечь их к уголовной ответственности за сокрытие важной рыночной информации – о фальсификации тестов на уровень выбросов – от акционеров. Таким образом, они нарушили пункт, согласно которому должны были проинформировать держателей акций о возможных финансовых рисках.



На фото: Volkswagen Golf

Как сообщает Autonews Europe, обвинения в манипулировании фондовым рынком против двух топ-менеджеров были заслушаны в суде Брауншвейга (Нижняя Саксония). В Volkswagen заявили, что считают эти обвинения необоснованными, поэтому решили прекратить разбирательство «в интересах автопроизводителя». В концерне добавили, что ни Герберт Дисс, ни Ханс Дитер Петш не нарушали законов, а также своих обязанностей по отношению к VW, так что штраф будет в полном объёме выплачен компанией, а не бывшими ответчиками.

Отметим, за каждого руководителя немецкому производителю придётся выплатить по 4,5 млн евро. То есть суммарное взыскание составит 9 млн евро, что эквивалентно почти 10 млн долларов или 704,3 млн рублей по текущему курсу.



В марте текущего года в VW подсчитали, сколько было потрачено на урегулирование конфликта. Оказалось, что «дизельный скандал» обошёлся концерну в 31,3 млрд евро, отправленных на уплату штрафов и выплаты компенсаций. В компании предположили, что деньги на ликвидацию последствий «дизельгейта» продолжат уходить в текущем и следующем годах. Так что сумма вырастет ещё на 4,1 млрд евро (производитель уже заложил её в бюджет). Ожидается, что в 2020-ом компания потратит около 2,9 млрд евро, в 2021-ом – ещё 1,2 млрд евро.

Текущая ситуация серьёзно осложнилась из-за пандемии коронавируса, которая ударила по мировой экономике в целом и по автомобильной отрасли в частности. Дело в том, что из-за ограничений, связанных с угрозой распространения инфекции, продажи новых автомобилей серьёзно просели. Как мы сообщали ранее, в марте европейский рынок рухнул на 52,9%, а в апреле показатели снизились на 78,3%.

