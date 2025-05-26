Volvo готовится к премьере гибридного кроссовера XC70: новая платформа и две батареи на выбор

Название Volvo XC70 многим покажется знакомым: этот индекс до 2016 года был закреплён за кросс-версией универсала Volvo V70. Теперь шведская марка решила его возродить для очередной новинки: её роль исполнит среднеразмерный кроссовер, который получит гибридную «начинку» типа range extender. Главным рынком для этого паркетника станет Китай, однако в компании рассматривают и варианты экспорта в другие страны.

На фото: новый кроссовер Volvo XC70

Компания Volvo в начале текущего месяца анонсировала новый кроссовер и опубликовала несколько официальных снимков XC70. Судя по ним, новинку оформят в актуальном фирменном стиле бренда – с двухэтажной головной оптикой, которая включает в себя светодиодные ходовые огни в форме «молотов Тора» и вертикальные основные блоки фар, расположенные ниже. По центру «гладкого носа» располагается фирменный знак марки, ниже – радиаторная решётка, визуально объединённая с центральным воздухозаборником, который снабдили регулируемыми заслонками.

Паркетник снабдили оригинальными колёсными дисками размером 19 и 20 дюймов, выдвижными дверными ручками, обычными наружными зеркалами с чёрными корпусами и аналогичного цвета крышей с рейлингами на ней. Фонари имеют необычную форму: световой рисунок включает в себя «с-образные» элементы, вертикальные пунктирные линии, а также горизонтальные полосы, заходящие на багажную дверь. В нижнюю часть заднего бампера встроены горизонтальные же узкие светоотражатели.

Теперь Volvo XC70 появился в базе китайского минпрома, так что стали известны некоторые технические подробности. Так, габаритная длина нового паркетника равна 4815 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1650 мм, а расстояние между осями составляет 2895 мм. Интерьер марка пока держит в секрете, хотя стоит ожидать, что он будет унифицирован с другими актуальными моделями бренда, так что в салоне, вероятно, установят отдельный дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки и большой планшет информационно-развлекательной системы.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основу Volvo XC70 ляжет новая платформа SMA (Scalable Modular Architecture). Ранее производитель отметил, что новинка станет не только первенцем на этой «тележке», но также и первой моделью бренда с гибридной установкой типа range extender, где бензиновый 1,5-литровый турбомотор BHE15-BFZ исполняет роль генератора для тяговой батареи и не имеет механической связи с колёсами.

Пока что совокупная отдача системы не сообщается. Известно, что мощность ДВС в составе установки равна 163 л.с. Известно, что модели предложат две тяговые батареи на выбор, их ёмкость – 39,63 и 21,22 кВт*ч. Ранее в компании рассказали о том, что максимальная дальнобойность Volvo XC70 при движении только на электротяге составляет 200 км (по используемому в Китае циклу CLTC). Теперь сообщается, что при расчёте по циклу WLTC запас хода у варианта с аккумулятором большей ёмкости равен 180 км, меньшей – 100 км.

Премьера нового среднеразмерного паркетника Volvo намечена на сентябрь текущего года. Официально цену рассекретят позже, пока что китайские СМИ предполагают, что ориентировочная стоимость будет варьироваться в диапазоне от 400 до 500 тыс. юаней (эквивалентно примерно 4,43 – 5,54 млн рублей по текущему курсу).