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Volvo XC70 возвращается в виде полноценного кроссовера

07.05.2025 1531 0 0

Шведская марка готовится вывести на рынок паркетник, для которого возродили индекс XC70. Новинку предложат в виде подзаряжаемого гибрида, прием заказов откроют в конце года.

Компания Volvo провела в Китае первый показ новой модели с возрожденным названием XC70. Прежде, напомним, этот индекс принадлежал кросс-версии универсала Volvo V70. Новый же Volvo XC70 объявлен полноценным среднеразмерным SUV. Как несложно догадаться, главным рынком для паркетника станет именно Поднебесная. Но при этом в Volvo заявили о том, что рассматривают возможность появления новинки и в других странах.

Кроссовер Volvo XC70 построен на новой платформе SMA (Scalable Modular Architecture). Причем это не только первенец «тележки», но и первая модель марки, которая представляет собой подзаряжаемый гибрид с бензиновым «удлинителем хода» — то есть ДВС работает только в режиме генератора для батареи.

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Сообщается, что XC70 «немного больше и просторнее» паркетника Volvo XC60 (длина – 4708 мм, колесная база – 2865 мм), и что только на электротяге он проедет 200 км по китайскому циклу CLTC. И это пока все официальные подробности.

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Что же касается дизайна, то Volvo XC70 имеет гладкий «нос», фирменные ходовые огни «молот Тора», вертикальные блоки фар (состоят из выстроившихся столбиками секций) и вертикальные же задние фонари, выдвижные ручки дверей. Интерьер пока не продемонстрировали. Впрочем, и так понятно, что внутри установлены отдельные виртуальная приборка и гигантский планшет мультимедиа.

Больше подробностей о кроссовере Volvo XC70 обещают раскрыть в течение ближайших месяцев. В Китае прием заявок на новинку откроют в конце года.

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