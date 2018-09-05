Volvo продолжает усыплять. И собирается обвалить авиарынок

Нет, автомобили Volvo летать не будут, во всяком случае, в обозримом будущем. Идея разработчиков состоит в том, чтобы сделать беспилотные автомобили настолько комфортными, чтобы они могли составить конкуренцию ближнемагистральным самолетам. У последних, как правило, нет салонов первого класса – в лучшем случае бизнес, то есть превратить кресло в кровать, а следовательно, и хорошенько выспаться в дороге, не получится.

В беспилотном электромобиле Volvo 360c, напротив, крепкий и здоровый сон гарантирован: один из вариантов компоновки предполагает превращение салона в мобильную спальню. Почивальня на колесах сама подъедет к вашему дому, вам нужно будет лишь погрузиться на борт, снять ботинки, лечь и уснуть – все остальное машина сделает сама и разбудит уже в пункте назначения. Поскольку Volvo 360c – электромобиль, то дальность его «полета» ограничена, хотя теоретически ничто не мешает делать остановки на подзарядку, а процесс автоматизировать, чтобы не будить пассажира.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Помнится, в 2015 году шведская фирма уже представляла концепцию салона-спальни (он назывался Volvo Concept 26), но то был компромиссный вариант с типичными признаками автомобилей уходящей эпохи, то есть с рулем, приборами и педалями. В концепте 360c традиционных органов управления нет изначально, ручного режима не предусмотрено, то есть это беспилотник высшего, пятого уровня по классификации SAE.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Разумеется, спать в дороге не обязательно: предусмотрены варианты исполнения салона в виде мобильного офиса (можно заняться делами), жилой комнаты (вяжем на пяльцах, читаем книгу, пьем алкоголь из бара) и развлекательного пространства (смотрим кино, слушаем музыку, играем в компьютерные игры). Пить алкоголь, в принципе, можно в любой конфигурации – в фирменной съемке на этом сделан особый акцент. Сон и алкоголь – это вообще самые манящие стороны массового использования беспилотных автомобилей, смакование которых заглушает тревогу о том, насколько робомобили безопасны.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В марте этого ведущие СМИ шокировали читателей новостью о том, что в беспилотник Uber, созданный на базе кроссовера Volvo XC90, насмерть сбил пересекавшую проезжую часть велосипедистку. Впоследствии выяснилось, что автоматика распознала помеху, но не задействовала систему аварийного экстренного торможения, а водитель-испытатель Рафаэла Васкес смотрела не на дорогу, а в свой смартфон. Volvo тогда поспешила откреститься от этой трагедии – мол, кроссовер XC90 использовался лишь как носитель уберовских систем, и его штатные (заводские) системы активной безопасности были отключены.

В настоящее время Volvo продолжает активную разработку собственных беспилотников и рассчитывает, что к 2025 году они составят треть объема ее продаж.

