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  • Volvo XC90 получил новый кузов от скандального индийского ателье DC2 Dilip Chhabria

Volvo XC90 получил новый кузов от скандального индийского ателье DC2 Dilip Chhabria

15.05.2023 564 0 0

Индиец Дилип Чхабрия, один из самых плодовитых автомобильных дизайнеров в мире, переживает нелёгкие времена и тем не менее продолжает работу: последний его проект — 4-местное кросс-купе с дверями типа крылья чайки — сделано на базе шведского кроссовера Volvo XC90.

DC2 Dilip Chhabria — это бывшая компания DC Design, основанная в конце прошлого века индийским дизайнером Дилипом Чхабрия. На официальном сайте DC2 Dilip Chhabria сказано, что за 26 лет работы принадлежащая семье Чхабрия компания создала более 800 дизайн-проектов и выпустила более 5000 автомобилей, из них наиболее известным является, пожалуй, спорткар DC Avanti, а ниже мы приводим небольшую подборку других проектов DC Design, чтобы читатель мог составить представление о стиле и вкусе Дилипа Чхабрия.

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Дилип Чхабрия учился автодизайну в США и работал в General Motors перед тем как основать собственную компанию. В 2020 году власти Индии предъявили Дилипу Чхабрия обвинения в мошенничестве, подлоге документов и отмывании денег, и, судя по новостным сводкам из Индии, разбирательства по этому делу пока не завершены, а Чхабрия тем временем вместо оскандалившейся компании учредил новую и творит в прежнем ключе — делает разовые и мелкосерийные проекты на базе стоковых машин. Чхабрия работает по 12-14 часов в день и за день рисует около 50 эскизов — в общем, фонтанирует идеями.

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Кросс-купе на базе Volvo XC90 индийская компания представила в начале мая, за основу взята топ-версия Excellence с двумя раздельными креслами во втором ряду. Снаружи узнать донорскую модель можно разве что по зеркалам заднего вида, а всё остальное наружное оперение, в том числе светотехника, — полностью новое. Большие двери типа крыло чайки имеют форточки вместо опускающихся стёкол, а пассажиры второго ряда лишены боковых окон.

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Салон полностью перешит и основательно переделан, но сохранена передняя панель от исходного шведского кроссовера и вся бортовая электроника. Визуально салон разделён на две части относительно продольной линии симметрии в духе Bugatti Chiron, эффект разделения усилен светодиодной контурной подсветкой.

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Сколько стоит новое кросс-купе от DC2 Dilip Chhabria, неизвестно — цену ателье готово сообщить потенциальным покупателями по личному запросу.

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