Вопрос к МВД: когда водителям разрешат не клеить знак «Шипы»?

В некоторых северных регионах России уже идёт снег, автовладельцы переобули машины. При этом норма, обязывающая клеить букву «Ш» на заднее стекло, по-прежнему действует.

В связи с приближением зимнего сезона для большей части страны, в Госдуме РФ решили поинтересоваться у Министерства внутренних дел о том, когда же прекратит действовать правило, обязывающее водителей клеить знак «Шипы» на машину. Проблема была вызвана тем, что некоторых автомобилистов ранее оштрафовали за его отсутствие. В итоге в ведомстве подготовили поправки, которые убрали спорную норму, однако до сих пор так их и не приняли.

Запрос, касающийся этой нормы, в МВД направил заместитель главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский. В письме была просьба уточнить срок, в течение которого будет отменено требование для автомобилистов клеить букву «Ш» на заднее стекло машины, а также, когда будет отменён штраф за отсутствие этого знака.

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3036 0 0 11.10.2018

Стоит напомнить, что знак «Шипы» представляет собой равносторонний треугольник белого цвета с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» (чёрного цвета). Клеить его на автомобили с зимними шинами владельцев обязали в апреле 2017 года.

Пока что продолжает действовать норма, согласно которой нарушением является езда на автомобиле с шипованной зимней резиной, но без соответствующей наклейки. За это водители, которых останавливают сотрудники ГИБДД, получают либо предупреждение, либо наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

При этом ещё весной 2018 года был подготовлен проект постановления правительства РФ, который отменял требование клеить знак «Ш» сразу после переобувания в зимнюю резину. Общественные слушания этой инициативы завершились ещё в конце мая, однако далее дело не пошло.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на собственный источник, пока что документ, вносящий соответствующие поправки в ПДД находится в правительстве РФ, его должен подписать премьер-министр Дмитрий Медведев. Источник пояснил, что до сих пор неясно, когда именно отменят норму. Получается, что сейчас в регионах, где водители уже переобулись, клеить знаки «Шипы» нужно, но, по его словам, штрафовать за отсутствие наклейки сотрудники ГИБДД не будут.

По данным «Коммерсанта», задержка принятия нормы, которая отменит требование по наличию буквы «Ш» в зимний период, объясняется тем, что правительство намеревается внести в ПДД сразу пакет поправок, куда войдёт и отмена знака «Шипы». Так, планируется, уточнить нормы по использованию знака «Инвалид» и правила оформления несерьёзных ДТП без участия инспекторов. Этот документ дорабатывается, последняя версия поступила в правительство в августе текущего года.