Ремонт и обслуживание ×
  • Вопрос нехватки деталей: в РФ стартовала продажа запчастей по параллельному импорту

Вопрос нехватки деталей: в РФ стартовала продажа запчастей по параллельному импорту

30.05.2022 283 0 0

Соответствующая схема продажи продукции компаний, прекративших деятельность в России, была разрешена ещё в начале текущего месяца.

 

В стране в течение последних месяцев наблюдалась напряжённая ситуация на рынке автозапчастей. Кризис возник из-за нехватки комплектующих, в частности, речь шла о товарах тех брендов, которые полностью свернули или приостановили бизнес РФ на фоне геополитических потрясений. Помимо этого, сказываются нарушения логистических цепочек, волатильность курсов валют и удорожание доставки, всё это ведёт к росту цен на продукцию, которая поставляется на российский рынок.

Законодатели совместно с игроками рынка автозапчастей разработали план, который позволил бы частично «сгладить углы» в сложившейся ситуации. Так, в апреле появилось предложение разрешить в РФ параллельный импорт, в начале нынешнего месяца соответствующая норма вступила в силу. Параллельный импорт – это схема, которая позволяет через посредников ввозить в страну запчасти без защиты товарных знаков.

В соответствии с приказом Минпромторга, в список продукции, разрешённой для параллельного импорта вошли запчасти для машин различных марок, а также сами автомобили. В документе в том числе перечислены бренды: Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Skoda, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo и многие другие.

Теперь, как сообщает ТАСС, в РФ стартовала продажа автомобильных запчастей по параллельному импорту. Схему освоил крупный маркетплейс Wildberries. В список доступных к заказу товаров сейчас входят двигатели, трансмиссии, топливные системы, электрооборудование, детали, входящие в состав ходовой системы и рулевого управления. В дальнейшем онлайн-площадка намерена увеличить ассортимент вдвое (сейчас количество позиций превышает 2,2 млн), а также добавить в каталог запчасти для грузовых машин и коммерческого транспорта.

Стоит напомнить, что официальный запрет на параллельный импорт был введён в России в 2009 году: с этого момента юридические лица больше не могли легально ввозить продукцию без разрешения правообладателя бренда. Сейчас в стране не все поддерживают легализацию параллельного импорта, во всяком случае, если речь идёт о долгосрочной перспективе.

Как сообщал Kolesa.ru, Ассоциация европейского бизнеса ранее опубликовала соответствующий меморандум на своём сайте. В АЕБ считают, что решение касательно параллельного импорта может привести к негативным последствиям для социально-экономического развития страны. Речь идёт о снижении объёмов инвестиций в экономику РФ, а также о сокращении объёмов легально поставляемых товаров, в том числе автомобилей и запчастей.

Ещё в Ассоциации высказали беспокойство ещё и тем, что из-за разрешения параллельного импорта могут увеличиться объёмы ввоза в страну контрафактных запчастей. Это напрямую отразится на конечных потребителях, то есть обычных автовладельцах.

Россия авто и общество ремонт законы ремонт и обслуживание

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если страховая компания отказывается страховать автомобиль по договору ОСАГО Заключение договора ОСАГО – обязанность каждого автовладельца. Мы подробно рассказывали, как оформить бумажный и электронный полис ОСАГО, какие изменения произошли в 2020 году и что будет,... 181 0 3 30.05.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai Santa Fe Classic Santa Fe стал в России первым по-настоящему популярным кроссовером Hyundai. Скорее всего, большую роль сыграла сборка этого кроссовера на Таганрогском ТагАЗе: Santa Fe тогда не был слишком д... 1198 1 2 29.05.2022
Статьи / Бензин Бензин рекордно подешевел в опте: почему же цены на АЗС не падают и вряд ли упадут Биржевая стоимость топлива опустилась до рекордно низких значений. Сейчас АЗС покупают его дешево, но в розницу торгуют по прежним ценам. По мнению экспертов, более-менее заметное снижение е... 4873 0 25 27.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24999 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11066 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 10087 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings