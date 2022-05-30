Вопрос нехватки деталей: в РФ стартовала продажа запчастей по параллельному импорту

В стране в течение последних месяцев наблюдалась напряжённая ситуация на рынке автозапчастей. Кризис возник из-за нехватки комплектующих, в частности, речь шла о товарах тех брендов, которые полностью свернули или приостановили бизнес РФ на фоне геополитических потрясений. Помимо этого, сказываются нарушения логистических цепочек, волатильность курсов валют и удорожание доставки, всё это ведёт к росту цен на продукцию, которая поставляется на российский рынок.



Законодатели совместно с игроками рынка автозапчастей разработали план, который позволил бы частично «сгладить углы» в сложившейся ситуации. Так, в апреле появилось предложение разрешить в РФ параллельный импорт, в начале нынешнего месяца соответствующая норма вступила в силу. Параллельный импорт – это схема, которая позволяет через посредников ввозить в страну запчасти без защиты товарных знаков.

В соответствии с приказом Минпромторга, в список продукции, разрешённой для параллельного импорта вошли запчасти для машин различных марок, а также сами автомобили. В документе в том числе перечислены бренды: Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Skoda, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo и многие другие.



Теперь, как сообщает ТАСС, в РФ стартовала продажа автомобильных запчастей по параллельному импорту. Схему освоил крупный маркетплейс Wildberries. В список доступных к заказу товаров сейчас входят двигатели, трансмиссии, топливные системы, электрооборудование, детали, входящие в состав ходовой системы и рулевого управления. В дальнейшем онлайн-площадка намерена увеличить ассортимент вдвое (сейчас количество позиций превышает 2,2 млн), а также добавить в каталог запчасти для грузовых машин и коммерческого транспорта.

Стоит напомнить, что официальный запрет на параллельный импорт был введён в России в 2009 году: с этого момента юридические лица больше не могли легально ввозить продукцию без разрешения правообладателя бренда. Сейчас в стране не все поддерживают легализацию параллельного импорта, во всяком случае, если речь идёт о долгосрочной перспективе.



Как сообщал Kolesa.ru, Ассоциация европейского бизнеса ранее опубликовала соответствующий меморандум на своём сайте. В АЕБ считают, что решение касательно параллельного импорта может привести к негативным последствиям для социально-экономического развития страны. Речь идёт о снижении объёмов инвестиций в экономику РФ, а также о сокращении объёмов легально поставляемых товаров, в том числе автомобилей и запчастей.

Ещё в Ассоциации высказали беспокойство ещё и тем, что из-за разрешения параллельного импорта могут увеличиться объёмы ввоза в страну контрафактных запчастей. Это напрямую отразится на конечных потребителях, то есть обычных автовладельцах.

