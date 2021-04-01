Вопрос всё ещё не решён: Tesla продолжает бороться с Rivian в суде

Пожалуй, одной из самых заметных на сегодняшнем глобальном авторынке компаний является американская Tesla. Основанная в 2003 году фирма занимается выпуском сравнительно дорогих, но довольно популярных электромобилей. Изначально являвшийся соучредителем Илон Маск сейчас занимает пост генерального директора. Первенцем марки стал Tesla Roadster, его представили ещё в 2006 году. В нынешнем модельном ряду бренда числятся Model S, Model 3, Model X и Model Y. В будущем линейку пополнит пикап Cybertruck.
Второй участник разыгравшегося ранее конфликта – компания Rivian. Она была основана в 2009 году, а спустя восемь лет появилась информация о планах по выпуску двух моделей на одной платформе – электрического внедорожника R1S и пикапа R1T. Их премьера прошла ещё в конце 2018-го, а производство стартует в 2021 году. На сегодняшний день американский стартап Rivian Automotive является владельцем бывшего завода Mitsubishi Motors (расположен в городе Нормал, штат Иллинойс), кроме того, у него есть площадка в Калифорнии.
В июле прошлого года Tesla подала иск в суд на Rivian: этот документ был опубликован в базе суда округа Санта-Клара (Калифорния, США). По словам обвинителей, руководство Rivian наняло на работу бывших сотрудников Tesla, которые (по предположениям Tesla) раскрыли конкуренту коммерческую тайну предыдущего работодателя.
Судя по иску, представители Rivian спрашивали этих сотрудников о конкретных разработках Tesla, что можно расценить как попытку «похитить информацию, представляющую коммерческую тайну». По сведениям стороны обвинения, четверо бывших работников компании при увольнении забрали с собой конфиденциальные данные компании, ещё несколько бывших сотрудников находятся под подозрением – эти семеро перешли на работу в Rivian. В Tesla отметили, что в общей сложности в американский стартап перешли работать 178 их бывших сотрудников.
Ответчик опроверг эти обвинения и заявил, что Tesla начала этот конфликт с целью избавиться от конкурентов на рынке электромобилей. Кроме того, в Rivian подали ответный иск в высший калифорнийский суд, однако на днях он был отклонён. Также судья не стал отклонять иски, выдвинутые против семи бывших сотрудников Tesla, которые теперь работают в Rivian.
В Rivian продолжают утверждать, что «не использовали и не намерены в дальнейшем использовать интеллектуальную собственность бывших работодателей своих сотрудников в системах электрокаров компании».
Напомним, в Tesla настаивают на возвращении конфиденциальных материалов, которые, судя по иску, «утекли» в Rivian. Помимо этого, компания рассчитывает на получение денежной выплаты в качестве компенсации. Предполагается, что её размер в итоге будет определён судом.
Кстати, это не первый судебный иск от Tesla: ранее она уже обвиняла своих бывших сотрудников в передаче коммерческих тайн китайскому производителю электрокаров Xpeng Motors, а также компании Zoox Inc, базирующейся в Кремниевой долине (занимается разработкой беспилотного транспорта).
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