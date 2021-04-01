Вопрос всё ещё не решён: Tesla продолжает бороться с Rivian в суде

Пожалуй, одной из самых заметных на сегодняшнем глобальном авторынке компаний является американская Tesla. Основанная в 2003 году фирма занимается выпуском сравнительно дорогих, но довольно популярных электромобилей. Изначально являвшийся соучредителем Илон Маск сейчас занимает пост генерального директора. Первенцем марки стал Tesla Roadster, его представили ещё в 2006 году. В нынешнем модельном ряду бренда числятся Model S, Model 3, Model X и Model Y. В будущем линейку пополнит пикап Cybertruck.



На фото: прототип Tesla Cybertruck

Второй участник разыгравшегося ранее конфликта – компания Rivian. Она была основана в 2009 году, а спустя восемь лет появилась информация о планах по выпуску двух моделей на одной платформе – электрического внедорожника R1S и пикапа R1T. Их премьера прошла ещё в конце 2018-го, а производство стартует в 2021 году. На сегодняшний день американский стартап Rivian Automotive является владельцем бывшего завода Mitsubishi Motors (расположен в городе Нормал, штат Иллинойс), кроме того, у него есть площадка в Калифорнии.

В июле прошлого года Tesla подала иск в суд на Rivian: этот документ был опубликован в базе суда округа Санта-Клара (Калифорния, США). По словам обвинителей, руководство Rivian наняло на работу бывших сотрудников Tesla, которые (по предположениям Tesla) раскрыли конкуренту коммерческую тайну предыдущего работодателя.



На фото: Rivian R1S

Судя по иску, представители Rivian спрашивали этих сотрудников о конкретных разработках Tesla, что можно расценить как попытку «похитить информацию, представляющую коммерческую тайну». По сведениям стороны обвинения, четверо бывших работников компании при увольнении забрали с собой конфиденциальные данные компании, ещё несколько бывших сотрудников находятся под подозрением – эти семеро перешли на работу в Rivian. В Tesla отметили, что в общей сложности в американский стартап перешли работать 178 их бывших сотрудников.

Ответчик опроверг эти обвинения и заявил, что Tesla начала этот конфликт с целью избавиться от конкурентов на рынке электромобилей. Кроме того, в Rivian подали ответный иск в высший калифорнийский суд, однако на днях он был отклонён. Также судья не стал отклонять иски, выдвинутые против семи бывших сотрудников Tesla, которые теперь работают в Rivian.



На фото: Rivian R1T

В Rivian продолжают утверждать, что «не использовали и не намерены в дальнейшем использовать интеллектуальную собственность бывших работодателей своих сотрудников в системах электрокаров компании».

Напомним, в Tesla настаивают на возвращении конфиденциальных материалов, которые, судя по иску, «утекли» в Rivian. Помимо этого, компания рассчитывает на получение денежной выплаты в качестве компенсации. Предполагается, что её размер в итоге будет определён судом.



Кстати, это не первый судебный иск от Tesla: ранее она уже обвиняла своих бывших сотрудников в передаче коммерческих тайн китайскому производителю электрокаров Xpeng Motors, а также компании Zoox Inc, базирующейся в Кремниевой долине (занимается разработкой беспилотного транспорта).

