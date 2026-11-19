Корпорация Dongfeng официально запустила премиальный бренд Voyah в 2020 году, под ним производятся и продаются только автомобили сегмента NEV, то есть электромобили и plug-in гибриды.

В 2022 году Voyah стал официально продавать свои машины за пределами Китая, продажи в России начались в 2023 году. С начала 2025 года автомобили Voyah выпускает завод «Моторинвест» в Липецкой области, и пока это единственная производственная площадка для бренда Voyah за пределами Китая. В Китае у Voyah есть два завода в Ухане, вместе они способны производить до 450 000 машин в год.

В мае 2026 года Stellantis и Dongfeng объявили о намерении создать совместное предприятие в Европе, в рамках которого производство автомобилей Voyah будет локализовано на заводе Citroen во французском городе Ренн, но дата начала производства пока не названа.

В марте 2026 года Voyah Automobile Technology вышла на гонконгскую фондовую биржу, но с тех пор её акции подешевели более чем на 80%, что связано с ухудшением финансовой отчётности Voyah (в первом полугодии 2026 года компания отчиталась о чистом убытке в размере 389 млн юаней) и общим спадом продаж в Китае. За первые десять месяцев 2026 года Voyah, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, реализовал в Китае 112 178 автомобилей, что на 1,7% меньше, чем в январе-октябре 2025 года.

На этой неделе компания Voyah Automobile Technology получила от Министерства промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики лицензию автопроизводителя, что даёт ей большую автономность от материнской корпорации Dongfeng. Прежде автомобили Voyah выпускались под лицензией Dongfeng. В официальном сообщении Voyah сказано, что собственная лицензия поможет ускорить разработку и запуск в производство новых моделей, позволит сделать бизнес более устойчивым.

Добавим, что китайские автопроизводители в пылу конкурентной борьбы за последние два-три года до предела взвинтили темпы обновления модельных рядов — порой рестайлинг новой модели происходит уже через полгода после её дебюта. Зарубежные компании не в состоянии обеспечить такую же частоту обновлений своей продукции и отчасти поэтому дружно сдают позиции на китайском рынке.

