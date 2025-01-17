Возрождённая Tata Sierra готовится к старту продаж

Ожидается, что возрождённая в формате кроссовера Sierra будет доступна как с ДВС, так и с электрической установкой. В продажу новинка поступит в этом году.

Когда-то имя Sierra носил рамный трехдверный внедорожник Tata. Но в 2020 году стало известно о том, что индийская компания возродит это название для кроссовера, который станет конкурентом Hyundai Creta, причем для будущей модели было заявлено несколько силовых установок. Тогда же Tata Motors представила первый концепт – то был электрический паркетник. Второй прототип «зеленой» версии, уже приближенный к производству, продемонстрировали в начале 2023 года. Ну а в рамках открывшейся сегодня в Индии выставки Bharat Mobility Global Expo состоялась премьера еще одного варианта Tata Sierra. Это тоже пока концепт, но, вероятно, уже с практически финальным дизайном экстерьера. А еще местные профильные медиа пишут, что нынешний кросс имеет ДВС, хотя сам производитель о начинке пока не рассказал.

Предсерийная Tata Sierra. Считается, что этот кроссовер оснащен ДВС 1 / 3 Предсерийная Tata Sierra. Считается, что этот кроссовер оснащен ДВС 2 / 3 Предсерийная Tata Sierra. Считается, что этот кроссовер оснащен ДВС 3 / 3

От шоу-кара образца 2023 года показанная сегодня Sierra отличается оформлением передней части. Изменен узор диодных ходовых огней, другими также стали бампер и фары. Вдобавок головная оптика расположена на широкой черной плашке, на которой красуется надпись с названием модели. Корму тоже переделали – на заднем бампере иная накладка.

Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне одноименного внедорожника из прошлого 1 / 4 Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне одноименного внедорожника из прошлого 2 / 4 Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне одноименного внедорожника из прошлого 3 / 4 Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне одноименного внедорожника из прошлого 4 / 4

Габариты все еще не раскрыты. По предварительным данным, длина серийного паркетника будет равна 4300 – 4400 мм, колесная база – примерно 2650 мм. Некоторые индийские СМИ также пишут, что дорожный просвет составит вполне себе солидные 200 мм.

Предсерийная Tata Sierra. Считается, что этот кроссовер оснащен ДВС 1 / 2 Предсерийная Tata Sierra. Считается, что этот кроссовер оснащен ДВС 2 / 2

Фирменных изображений интерьера пока нет. Но некоторым местным журналистам все же удалось заглянуть в салон. Внутри – трехэкранное табло, тогда как концепт электрокара двухлетней давности имел два дисплея. В списке оборудования серийного кроссовера также наверняка окажутся стеклянная крыша, беспроводная зарядка, вентиляция кресел, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Концепт электрокросса Tata Sierra EV образца 2023 года 1 / 6 Концепт электрокросса Tata Sierra EV образца 2023 года 2 / 6 Концепт электрокросса Tata Sierra EV образца 2023 года 3 / 6 Концепт электрокросса Tata Sierra EV образца 2023 года 4 / 6 Концепт электрокросса Tata Sierra EV образца 2023 года 5 / 6 Концепт электрокросса Tata Sierra EV образца 2023 года 6 / 6

По неофициальным данным, «традиционная» Tata Sierra будет доступна с бензиновым турбомотором 1.5 и турбодизелем 2.0, оба якобы выдают 170 л.с. Кроссовер предложат с механикой или автоматом. Не исключено, что для него будет предусмотрен полный привод. О технике электроверсии информации все еще нет.

На индийский рынок паркетник Tata Sierra должен выйти до конца текущего года.

Между тем сегодня индийский производитель также представил концептуальный электрический кроссовер Avinya X. Этот паркетник перевоплотится в серийную модель на платформе EMA от британской компании JLR (бывшая Jaguar Land Rover, этой фирмой владеет Tata).