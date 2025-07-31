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Возрождённое купе Honda Prelude поступит в продажу в сентябре

31.07.2025 73 0 0

Компания Honda анонсировала полноценную премьеру серийного купе Prelude. Дебютным рынком для новинки станет родная Япония, затем модель появится и в других странах.

Самый первый концепт Honda с возрожденным именем Prelude представили еще в 2023 году, а в 2024-м компания демонстрировала предсерийные прототипы различной степени готовности. Теперь же показан товарный вариант, вдобавок модель обзавелась промо-страницей на японском сайте марки: именно родная Япония и станет дебютным рынком, там прием заказов откроют уже в сентябре. Напомним, под именем Prelude с 1978 по 2001 гг. выпускали среднеразмерное купе, за это время модель успела сменить пять поколений. Нынешняя Honda Prelude официально объявлена купе шестой генерации, хотя на деле это, скорее, трехдверный хэтчбек: багажник открывается вместе со стеклом.

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Как бы то ни было, модель получилась довольно эффектной. Среди особенностей экстерьера, не считая, конечно, в целом кузова, — фары с диодными «бровями» ходовых огней, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. В Японии можно будет выбрать машину красного, белого, темно-серого или черного цвета. Кроме того, при заказе онлайн будет доступна лимитированная серия – белый автомобиль с черными крышей и корпусами наружных зеркал.

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А еще для Prelude предусмотрен опциональный стайлинг-пакет Sports Style (укомплектованное им купе запечатлено и на заглавной картинке). Он тоже включает черные зеркала, а также чуть более развитый обвес, черный же спойлер на корме и диски особого дизайна.

Honda Prelude с опциональным пакетом Sports Style

Внутри Honda Prelude в целом повторяет актуальный Honda Civic. Разве что слегка переделана передняя панель, ну и другим стал центральный тоннель – на нем расположен новый «пульт» управления трансмиссией, плюс имеется кнопка S+ Shift (при ее нажатии включается система имитации переключения передач).

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Ранее в Honda рассказали, что Prelude предложат в виде гибрида с силовой установкой e:HEV нового поколения: в нее входят двухлитровый атмосферник и два электродвигателя, один из которых работает в режиме генератора, а второй вращает передние колеса. Но все характеристики возрожденного купе раскроют в рамках полноценной премьеры.

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Эксклюзивом для Японии возрожденная Honda Prelude не станет – впоследствии модель также появится в США, Европе и Австралии.

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