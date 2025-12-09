Новинки ×

Возрождённый Chevrolet Cruze выходит на рынок

09.12.2025
Объявленный следующим поколением седан Chevy Cruze не является оригинальной моделью – это китайская Monza. Переименованную четырехдверку решено продавать в отдельных странах Ближнего Востока.

Самый первый глобальный седан Chevrolet Cruze представили в 2008 году, следом к нему присоединились хэтчбек и универсал. Во второе поколение «мировая» модель перешла в 2015-м – в семействе остались четырехдверка и хэтч. Затем Cruze постепенно покидал производственные площадки и рынки. Последней страной, где велся выпуск, была Аргентина: там производство свернули в конце 2023-го. Летом нынешнего года концерн General Motors анонсировал возвращение седана Chevy Cruze, его решили продавать в некоторых странах Ближнего Востока. Вот только оригинальной разработкой объявленный следующим поколением Круз не является – это актуальная Chevrolet Monza китайского производства. Так вот теперь «совершенно новый» Cruze вышел на ближневосточные рынки.

Напомним, исходная Monza в строю с 2018 года. Причем это имя тоже достали из архива Шеви – в 70-х годах прошлого века так называлась молодежная двухдверка, а в 80-90-х – бразильский клон Opel Ascona. Рестайлинг китайского седана Chevrolet Monza провели в 2022-м. Кстати, четырехдверки из КНР уже поставляли на экспорт (еще в дореформенном виде), и также под другим названием: в Мексике их продавали как Chevrolet Cavalier. Однако там модель не прижилась.

В плане дизайна ближневосточный Cruze от седана для Поднебесной ничем не отличается. Размеры почему-то не привели, но они, очевидно, у машин совпадают. Длина Monza равна 4656 мм, ширина – 1798 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 2640 мм. Объем багажника нового Cruze – те же 405 литров, что и у китайского исходника.

На Ближнем Востоке седан предложен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (113 л.с.) и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Эта пара положена и Chevrolet Monza в Китае, вдобавок там еще можно купить модель с турботройкой 1.3 (163 л.с.), которая имеет гибридный довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. Турбомотор комплектуется классическим шестиступенчатым автоматом.

Chevrolet Cruze доступен в двух комплектациях – LS и LT. В список оборудования базовой версии вошли: светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, тканевая обивка, виртуальная приборка и мультимедийная система (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), камера заднего вида, две подушки безопасности и круиз-контроль. Исполнение LT – это люк в крыше, «кожа», кнопка запуска мотора и четыре «эйрбэга».

В Катаре, например, седан Chevrolet Cruze обойдется в 41 400 – 44 800 местных риалов, что эквивалентно около 879 000 – 951 000 рублей по текущему курсу. О планах продавать такой Круз в других регионах марка не сообщала.

