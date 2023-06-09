Chevrolet Cruze всё: GM окончательно сворачивает производство семейства

Первый седан Chevrolet Cruze дебютировал в 2008 году, затем Круз стал целым семейством – появились еще хэтчбек и универсал. И это была действительно глобальная модель: ее делали на заводах General Motors по всему миру, включая Россию. Во второе поколение «четырехдверка» перешла в 2015-м (речь именно о «мировой» версии, в Китае было три генерации), новый хэтч к ней присоединился год спустя, а вот от «сарая» отказались. До нас этот автомобиль не добрался вовсе.

Chevrolet Cruze первого поколения

География производства «второго» Круза уже не была такой обширной, а со временем он покинул площадки в Штатах, Мексике, Южной Корее и Поднебесной – соответственно, модель ушла и с этих рынков. В итоге, Chevy Cruze остался лишь в Аргентине, откуда его также поставляют в соседнюю Бразилию. Там седан и хэтч в последний раз модернизировали в самом начале 2022-го. Но и Южную Америку Круз скоро покинет: официально объявлено, что аргентинское предприятие GM свернет выпуск модели до конца текущего года.



Chevrolet Cruze второго поколения, актуальная версия для Бразилии и Аргентины 1 / 4 Chevrolet Cruze второго поколения, актуальная версия для Бразилии и Аргентины 2 / 4 Chevrolet Cruze второго поколения, актуальная версия для Бразилии и Аргентины 3 / 4 Chevrolet Cruze второго поколения, актуальная версия для Бразилии и Аргентины 4 / 4

О закрытии завода речи не идет, ведь в Аргентине также производят кроссовер Chevrolet Tracker, и после ухода Cruze выпуск паркетников увеличат (SUV поставляют и на экспорт). Кроме того, GM обещает делать запчасти для «четырехдверки» и хэтча в течение следующих десяти лет.



Chevrolet Cruze второго поколения, актуальная версия для Бразилии и Аргентины

Прощальной спецверсии для Chevrolet Cruze не подготовили – по крайней мере, пока. Сейчас седан и «пятидверка» предложены с безальтернативной «турбочетверкой» 1.4: в Бразилии мотор традиционно работает как на бензине (150 л.с.), так и на этаноле (153 л.с.), в Аргентине же чисто бензиновая версия (153 л.с.). Коробка одна – шестиступенчатый «автомат». Кстати, бразильцам хэтчбек доступен только в «оспортивленной» версии RS, тогда как их соседи могут выбрать и стандартную модель.



Хэтчбек Chevrolet Cruze второго поколения, версия RS для Бразилии и Аргентины 1 / 2 Хэтчбек Chevrolet Cruze второго поколения, версия RS для Бразилии и Аргентины 2 / 2

В Аргентине и седан, и пятидверный вариант сегодня стоят где-то от 30 000 долларов. Примерно столько же просят за базовую «четырехдверку» в Бразилии, а хэтч в исполнении RS там обойдется минимум в 34 500 долларов.



Кое-где на смену Крузу пришел в целом сопоставимый по размерам седан Chevrolet Monza (он же Cavalier), но на аргентинском и бразильском рынках наследника не будет. Хотя без легковушек Шеви эти страны не останутся: там продают более компактные «четырехдверку» и хэтчбек Onix.