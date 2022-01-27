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Ещё живой: Chevrolet Cruze начал год с двух новых версий и потерь

27.01.2022 198 0 0

Седан предложен в «полуночном» исполнении, а хэтчбек обрел «подогретый» вариант. Впрочем, кое-где падение спроса всё же привело к тому, что общее количество модификаций сократили.

 

«Четырехдверка» Chevrolet Cruze актуального второго поколения дебютировала в 2015-м (речь о глобальной версии, в Китае было три генерации), год спустя к ней присоединился хэтч. Рестайлинг «второй» Круз пережил в 2018-м, и в том же году было завершено производство модели в Корее, затем семейство покинуло Северную Америку и Поднебесную. А вот в Аргентине выпуск продолжается, оттуда машины также поставляют в соседнюю Бразилию. В прошлом году южноамериканские машины слегка освежили, и в 2021-м же в Бразилии и Аргентине ждали «заряженный» хэтч с приставкой RS. Но такой Cruze стартует только сейчас. Зато «подогретая» версия пришла не одна – компанию ей составил «особый» седан Cruze Midnight. Начнем с «эрэски».

Chevrolet Cruze RS
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Chevrolet Cruze RS
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Chevrolet Cruze RS
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Chevrolet Cruze RS
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Chevrolet Cruze RS
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Chevrolet Cruze RS
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Chevrolet Cruze RS
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В Южной Америке исполнение «под спорт» для нынешней модели в новинку, тогда как в Штатах RS-вариант у хэтча был изначально. В плане дизайна предназначенная для Бразилии и Аргентины «эрэска» почти полностью повторила почивший «заряженный» хэтчбек для США. Отличия от обычной модели – черные «жабры» в переднем бампере и противотуманки иной формы, у радиаторной решетки свой рисунок. Эмблемы Шеви сделали черными, в том же цвете выполнены корпуса наружных зеркал, крыша и новый спойлер на багажной двери. 

Chevrolet Cruze RS
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Chevrolet Cruze RS
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В салоне – красная прострочка. В списке оборудования еще значатся мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном (в базовой комплектации у Круза 7-дюймовый дисплей), датчики дождя и света, круиз-контроль, климат-контроль.

Мощнее Chevrolet Cruze RS не стал, хотя несколько лет назад на автосалоне в Сан-Паулу показали концепт Cruze Sport6 ​​SS с форсированным до 300 л.с. турбомотором. Но нет, под капотом новой версии установлена стандартная «турбочетверка» 1.4 мощностью 153 л.с., которая сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Привод только передний.

Chevrolet Cruze Midnight
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Chevrolet Cruze Midnight
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Chevrolet Cruze Midnight
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Chevrolet Cruze Midnight
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Chevrolet Cruze Midnight
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Седан Chevrolet Cruze Midnight доработан так же, как и остальные «полуночные» Шеви: у модели черный декор вместо хрома. Впрочем, сам кузов может быть не только черным, но еще темно-синим или серым. Оснащение в целом тоже идентично Cruze RS, разве что у «четырехдверки» мультимедиа с 7-дюймовым экраном. Двигатель – та же «турбочетверка» 1.4.

Chevrolet Cruze Midnight
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Chevrolet Cruze Midnight
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Chevrolet Cruze Midnight
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Chevrolet Cruze Midnight
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Еще одна обновка для семейства Chevrolet Cruze в Аргентине: отныне и седан, и хэтч в базовой комплектации LT там можно приобрести не только с 6МКП, но и с 6АКП (бразильским машинам «механика» не положена в принципе). А в Бразилии потери – там «пятидверка» теперь будет доступна исключительно в версии RS, остальные комплектации упразднены.

Отметим, обычный хэтчбек растерял покупателей на бразильском рынке: по данным местных СМИ, в 2021-м реализовано 1733 экземпляра, что на 45% меньше, чем годом ранее. Cruze-седан в Бразилии разошелся тиражом 7090 экземпляров (-19%). В Аргентине семейство, напротив, в «плюсе»: продано 8481 шт. (разделения по кузовам в их статистике нет) – это на 41% больше по сравнению с 2020-м.

До России Cruze второго поколения добраться не успел – несколько лет назад концерн General Motors вывел массовые легковушки Chevrolet с нашего рынка. В прошлом году бюджетные Шеви вернулись, но Круза среди них нет и не будет.

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