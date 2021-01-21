Рестайлинг ×
  • Chevrolet Cruze ещё жив: седану и хэтчбеку достались скромные обновки в 2021 модельном году

Chevrolet Cruze ещё жив: седану и хэтчбеку достались скромные обновки в 2021 модельном году

21.01.2021 229 0 0

Главное – возвращение «средней» комплектации, кроме того, у «четырехдверки» и хэтча теперь единый дизайн. А вот технику модернизация не затронула.

 

Нынешнее поколение Chevrolet Cruze – второе по счету (речь о глобальной версии, в Поднебесной было три генерации): седан дебютировал в 2015-м, год спустя к нему присоединился хэтчбек. Рестайлинг «второй» Круз пережил в 2018-м, в том же году был завершен выпуск в Корее, а затем семейство покинуло Северную Америку и Китай. Однако в Аргентине производство пока еще продолжается, оттуда «четырехдверки» и хэтчбеки также поставляют в Бразилию, и южноамериканские машины только что довели до 2021 модельного года.

Обновок немного. Прежде всего, в гамму вернулась средняя комплектация LTZ, она расположена между базовой LT и топовой Premier. Во всех версиях Cruze имеются шесть подушек безопасности, система мониторинга давления в шинах, задний парктроник, 17-дюймовые диски, мультимедийная система с точкой доступа Wi-Fi, камера заднего вида и круиз-контроль. В той самой «промежуточной» LTZ появляются 8-дюймовый планшет (в «базе» — 7-дюймовый экран) и навигатор, светодиодные ходовые огни, передний парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, плюс у хэтчбека в этом варианте исполнения есть люк. Наконец, в арсенале Cruze Premier значатся диски оригинального дизайна, ассистент парковки, водительское сиденье с электрорегулировками, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар, беспроводная зарядка для смартфона.

Седан Chevrolet Cruze LTZ

Раньше седан и хэтчбек внешне отличались между собой, но теперь дизайн унифицирован, правда, не для всех вариантов исполнения. Так, четырехдверный Cruze LTZ получил более агрессивные радиаторную решетку и передний бампер (с прямоугольными противотуманками) от хэтча. Кстати, в Бразилии у «пятидверки» собственное имя – Cruze Sport6. А топовый хэтчбек Premier-2021, в свою очередь, обзавелся решеткой и бампером с круглыми противотуманками и серебристыми вставками от аналогичного седана (он на заглавном фото).

Хэтчбек Chevrolet Cruze Premier

Двигатель один на двоих и его реформы не затронули: южноамериканский Chevrolet Cruze оснащается «турбочетверкой» 1.4. На аргентинской версии мотор выдает 153 л.с., базовой модели положена шестиступенчатая «механика», в остальных комплектациях идет 6АКП. Движок бразильского Круза работает как на бензине, так и на этаноле, максимальная отдача – те же 153 л.с., однако такие седан и хэтч имеют только шестиступенчатый «автомат».

Chevrolet Cruze LTZ
1 / 2
Chevrolet Cruze LTZ
2 / 2

До России Cruze второго поколения добраться не успел – несколько лет назад концерн General Motors вывел массовые легковушки Chevrolet с нашего рынка. В прошлом году бюджетные Шеви вернулись, но Круза среди них нет и не будет.

хэтчбек седан авторынок новинки рестайлинг Chevrolet Chevrolet Cruze

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Финвопрос От полутора до трех: на сколько подорожали автомобили с 2013 года Самые внимательные читатели помнят наш материал чуть более чем годовалой давности, где мы говорили о динамике цен на новые автомобили. С одной стороны, такие статистические выкладки интерес... 202 0 1 21.01.2021
Статьи / АВТОВАЗ Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год? После того как менеджмент альянса Renault-Nissan озвучил планы по переформатированию российского бренда Lada, отечественный автогигант в одночасье утратил статус первоочередного российского... 23128 21 4 20.01.2021
Статьи / Авто недели По любви – дорого, по расчету – трудно: стоит ли покупать BMW 6 series II E63 за миллион рублей Вопрос поиска интересного купе – палка о двух концах. На одном – задний привод, мощность и драйв, а на другом – стоимость покупки и содержания. Соответственно, и решается этот вопрос по-разн... 2788 4 1 19.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 178022 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73676 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59584 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings