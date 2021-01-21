Chevrolet Cruze ещё жив: седану и хэтчбеку достались скромные обновки в 2021 модельном году

Главное – возвращение «средней» комплектации, кроме того, у «четырехдверки» и хэтча теперь единый дизайн. А вот технику модернизация не затронула.

Нынешнее поколение Chevrolet Cruze – второе по счету (речь о глобальной версии, в Поднебесной было три генерации): седан дебютировал в 2015-м, год спустя к нему присоединился хэтчбек. Рестайлинг «второй» Круз пережил в 2018-м, в том же году был завершен выпуск в Корее, а затем семейство покинуло Северную Америку и Китай. Однако в Аргентине производство пока еще продолжается, оттуда «четырехдверки» и хэтчбеки также поставляют в Бразилию, и южноамериканские машины только что довели до 2021 модельного года.

Обновок немного. Прежде всего, в гамму вернулась средняя комплектация LTZ, она расположена между базовой LT и топовой Premier. Во всех версиях Cruze имеются шесть подушек безопасности, система мониторинга давления в шинах, задний парктроник, 17-дюймовые диски, мультимедийная система с точкой доступа Wi-Fi, камера заднего вида и круиз-контроль. В той самой «промежуточной» LTZ появляются 8-дюймовый планшет (в «базе» — 7-дюймовый экран) и навигатор, светодиодные ходовые огни, передний парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, плюс у хэтчбека в этом варианте исполнения есть люк. Наконец, в арсенале Cruze Premier значатся диски оригинального дизайна, ассистент парковки, водительское сиденье с электрорегулировками, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар, беспроводная зарядка для смартфона.

Седан Chevrolet Cruze LTZ

Раньше седан и хэтчбек внешне отличались между собой, но теперь дизайн унифицирован, правда, не для всех вариантов исполнения. Так, четырехдверный Cruze LTZ получил более агрессивные радиаторную решетку и передний бампер (с прямоугольными противотуманками) от хэтча. Кстати, в Бразилии у «пятидверки» собственное имя – Cruze Sport6. А топовый хэтчбек Premier-2021, в свою очередь, обзавелся решеткой и бампером с круглыми противотуманками и серебристыми вставками от аналогичного седана (он на заглавном фото).



Хэтчбек Chevrolet Cruze Premier

Двигатель один на двоих и его реформы не затронули: южноамериканский Chevrolet Cruze оснащается «турбочетверкой» 1.4. На аргентинской версии мотор выдает 153 л.с., базовой модели положена шестиступенчатая «механика», в остальных комплектациях идет 6АКП. Движок бразильского Круза работает как на бензине, так и на этаноле, максимальная отдача – те же 153 л.с., однако такие седан и хэтч имеют только шестиступенчатый «автомат».



Chevrolet Cruze LTZ 1 / 2 Chevrolet Cruze LTZ 2 / 2

До России Cruze второго поколения добраться не успел – несколько лет назад концерн General Motors вывел массовые легковушки Chevrolet с нашего рынка. В прошлом году бюджетные Шеви вернулись, но Круза среди них нет и не будет.

