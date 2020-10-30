Возрождённые спорткары Berkeley: кузов из льна и силовая установка от самолёта

Под маркой Berkeley в период с 1956 по 1960 год в Великобритании выпускались лёгкие спорткары с мотоциклетными моторами и стеклопластиковыми кузовами. Теперь эта марка возвращается на рынок: производство первой модели по имени Bandit начнётся в апреле 2021 года.

Оригинальную компанию Berkeley Cars основал британский инженер и предприниматель Лоуренс Бонд совместно с кузовным ателье Berkeley Coachworks, которое делало жилые прицепы (автодома) из стеклопластика. Бонд предложил использовать передовой на тот момент материал для изготовления кузовов спортивных автомобилях, и в Berkeley Coachworks с радостью поддержали эту идею, так как она позволяла занять производственные мощности в низкий сезон, когда путешествующих и клиентов мало.

Старый и новый Berkeley Bandit

Спорткары Berkeley были идейно схожи с моделями Lotus (простые, компактные, лёгкие), но технически существенно от них отличались. Малая масса (первая модель SA322 весила меньше 300 кг) позволяла использовать мотоциклетные двигатели (производства Anzani, Excelsior, Royal Enfield), которые вращали передние колёса. В планах были и полновесные машины с автомобильными двигателями. Для 1961 модельного года компания разработала родстер Bandit с классической компоновкой и 4-цилиндровым мотором Ford, но он так и не стал серийным, потому что Berkeley Coachworks потерпела крах на своём основном трейлерном бизнесе: спрос на автодома резко упал и компания обанкротилась.



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Современная Berkeley Sportscars появилась стараниями промышленного дизайнера Мартина Риса и гоночного инженера Саймона Склитера. Базируется она на историческом месте, в городе Бигглсвейд (графство Бедфордшир) — здесь планируется наладить мелкосерийный выпуск высокотехнологичных спорткаров, спроектированных однако с концептуальной оглядкой на предков.



Интерьер Berkeley Bandit Roadster

Первой моделью будет новая интерпретация Bandit: теперь это среднемоторный спорткар с 2,3-литровой бензиновой «турбочетвёркой» Ford EcoBoost мощностью 400 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Облик машины разработал литовский дизайнер Владас Тракселис. В основе кузова (купе либо родстер) лежит монокок из биологического аналога углепластика: вместо углеродных волокон используются льняные, вместо химических смол — древесные. Подвеска — пружинная, типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу». Благодаря низкой массе (700-730 кг) новый Bandit с открытым кузовом сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с, купе — за 3,8 с (на сайте компании этих цифр нет, их разузнал журнал Carscoops).



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Производство Bandit начнётся в апреле следующего года. По данным BBC, будет выпущено всего 60 экземпляров по цене от 40 тысяч до 60 тысяч фунтов стерлингов, но на этом новая история Berkeley не закончится. Компания разработала на базе своего льняного монокока целое семейство спорткаров с различным расположением силового агрегата, как моно-, так и полноприводных. Вместо ДВС можно использовать электромоторы, питаемые как от батареи, так и от водородных топливных элементов.



Свою платформу Berkeley Sportscars будет предлагать другим производителям, и якобы уже есть два клиента — один хочет выпускать полноприводный электрический суперкар, второй — лёгкий учебный гоночный автомобиль с одним электромотором на задней оси.



Био-композит и электрические компоненты Berkeley Sportscars собирается обкатывать на гоночных самолётах чемпионата AirRaceE (воздушный аналог Формулы-1) — это ещё одна отсылка к прошлому: для своих первых машин компания Berkeley использовала переработанные детали самолётов с расположенного поблизости аэродрома Олд Уорден.

Berkeley SE328

На сайте Berkeley Sportscars представлено также концептуальное купе SE328 с расположенным спереди двухтактным мотоциклетным мотором и передними ведущими колёсами — это дань памяти одноимённой серийной модели Berkeley из прошлого, но не более того — выпускать новый SE328 не планируется.

