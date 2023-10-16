Возрождённый Delage запустил в производство суперкар D12 и готовит ещё две новинки

Легендарная французская марка Delage вернулась к жизни в 2019 году стараниями французского предпринимателя Лорана Тапи. Оригинальная компания Delage, основанная в 1905 году Луи Делажем, прекратила выпуск автомобилей в 1953 году, в 20-х и 30-х она выступала в гонках на равных с Bugatti и отметилась рядом технических инноваций. Лоран Тапи упирает именно на автоспортивные корни Delage: в этом году марка вернулась в Ле-Ман и участвовала в легендарном суточном марафоне в партнёрстве с командой IDEC Sport, их болид под номером 48 стал лучшим в классе LMP2 и занял шестнадцатое место в абсолютном зачёте.

Лоран Тапи между дорожным Delage D12 и спортпрототипом команды IDEC Sport класса LMP2

Первая дорожная модель Delage после возрождения получила индекс D12, её прототип был представлен в конце 2019 года, а теперь началось серийное производство — оно происходит в ручном режиме в новой штаб-квартире Delage, расположенной в Маньи-Кур рядом с одноимённым французским автодром, на нём Delage тестирует свои машины, главным тест-пилотом стал экс-пилот Формулы-1 Жак Вильнёв.



Delage D12 сделан по формульным канонам, он имеет подвеску типа пуш-род «по кругу» с длинными горизонтальными рычагами и полностью углепластиковый кузов. Габаритная длина Delage D12 — 4645 мм, ширина — 2063 мм, высота — 1140 мм, колёсная база — 2800 мм. Двухместный кокпит накрыт подъёмным колпаком, но в виде опции за 190 000 евро можно заказать вариант Speedster без крыши. Оформлен кокпит предельно функционально, в гоночном стиле: вместо традиционного руля установлен многофункциональный штурвал, почти все поверхности обшиты замшей, при этом в оснащение входит полноценная система микроклимата и высококлассная аудиосистема Focal.



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За кокпитом расположен атмосферный 7,6-литровый атмосферный V12 собственной разработки, он выдаёт максимальные 990 л.с. при 8200 об/мин и 832,5 Нм при 6200 об/мин. К ДВС пристыкованы электромотор и 8-ступенчатая роботизированная коробка передач. Максимальная отдача электромотора в ориентированной преимущественно на дороги общего пользования версии GT — 110 л.с. и 244 Нм, в версии Club, более подходящей для трек-дней, — 20 л.с. и 51,5 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки у версии GT — 1100 л.с. и 1076,5 Нм, у версии Club — 1010 л.с. и 884 Нм. Ведущие колёса — задние.



Электромтор в Delage D12 ассистирует ДВС при разгонах и отвечает за движение задним ходом. Отдача электромотора у версии Club уменьшена ради снижения снаряженной массы, он у этой версии составляет 1300 кг, у версии GT — 1390 кг. Объём топливного бака в обеих версиях — 80 л. Обе версии набирают первую «сотню» за 2,6 с, максимальная скорость — 360 км/ч. Разработчики Delage D12 уверены, что версия Club сможет проехать Северную петлю Нюрбургринга менее чем за 6 мин 40 с, в следующем году будет предпринята попытка установить новый рекорд в классе дорожных суперкаров, сейчас он, напомним, принадлежит Mercedes-AMG One — 6 мин 35,183 с.



В стандартное оснащение Delage D12 входят карбон-керамические тормоза: диаметр передних дисков — 380 мм (6-поршневые суппорты), задних — 360 мм (4-поршневые суппорты). Штатная размерность шин — 265/35 ZR 20 спереди и 325/30 ZR 21 сзади.



Каждый Delage D12 обойдётся заказчику не менее чем в 2 млн евро плюс налоги, всего будет изготовлено 30 экземпляров.

По данным британского журнала Autocar, компания Delage уже работает над двумя следующими моделями: одна из них — это более традиционный на вид GT класса Bugatti Chiron, а вторая новинка будет совсем из другого рыночного сегмента — неужели кроссовер?

