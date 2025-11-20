Впал в детство: Rolls-Royce Ghost получил пиксельный декор в стиле винтажных видеоигр

Британская компания Rolls-Royce Motor Cars представила сделанный на заказ седан Black Badge Ghost Gamer, в который искусно интегрирована 8-битная графика видеоигр конца 1970-х — начала 1980-х. Водителю и пассажирам предложена роль игроков захватывающей космической аркады.

Специалисты отдела спецзаказов Rolls-Royce Bespoke Design впервые столкнулись со столь необычным пожеланием клиента — он оказался знатоком и фанатом винтажных видеоигр, они приводили его в восторг в детстве и навсегда остались в сердце, поэтому он захотел, чтобы эстетика этих видеоигр сопровождала его и во время поездок на автомобиле — так на свет появился единственный в мире Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer.

Для создания этого проекта дизайнерам Rolls-Royce Bespoke пришлось на месяц погрузиться в историю 8-битных видеоигр, начиная с периода, когда они были доступны только в игровых залах на красочных и манящих игровых автоматах, в которых дети и многие взрослые спускали кучу монет. Окраска кузова — это как раз дань дизайну игровых автоматов: в качестве основного цвета выбран насыщенный синий Salamanca Blue, а часть капота и крыша окрашены в чёрный Diamond Black.

Талисманом проекта Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer стал «дерзкий пришелец» Cheeky Alien, состоящий из 89 пикселей, — его можно увидеть в разных цветах на дверях и на подголовниках кресел. На дверях пришелец соседствует с изображением цифрового взрыва. Также Cheeky Alien нанесён в виде металлической инкрустации на поверхность откидных столиков для задних пассажиров.

На пороги Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer нанесены выполненные характерным пиксельным шрифтом приветственные надписи с подсветкой — Press Start (нажмите кнопку «старт»), Loading… (идёт загрузка), Level Up (переход на новый уровень) и Insert Coin (вставьте монету). Каждое из четырёх кресел снабжено не только аватаром Cheeky Alien, но и обозначением игрока — Player 1, Player 2, Player 3 и Player 4.

На вертикальную панель между спинками задних сидений нанесён рисунок с лунным ландшафтом и парящими над ним двумя летающими тарелками — нехитрая на вид работа потребовала двух недель ручного труда. На передней панели со стороны пассажира имеется светящийся пиксельный рисунок Laser Base (лазерная база), вдохновлённый фонами ранних космических аркад. На потолке разместилась светящаяся оптоволоконная инсталляция Pixel Blaster (пиксельный бластер) со звёздным небом и надвигающимся на него роем из 80 пиксельных боевых звездолётов — выглядит очень драматично.

Во сколько обошлась заказчику эта забавная спецверсия Rolls-Royce Black Badge Ghost, пресс-служба британской компании не сообщает. Добавим лишь, что спецпроект сделан на базе рестайлингового Ghost, дебютировавшего в прошлом году. Версия Black Badge оснащена 6,75-литровым бензиновым битурбомотором V12 мощностью 600 л.с. и способна разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с.