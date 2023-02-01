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  • Временные правила продлили: «упрощённые» автомобили в РФ будут выпускать до лета

Временные правила продлили: «упрощённые» автомобили в РФ будут выпускать до лета

01.02.2023 72 0 2

Срок действия норм, разрешающих производить машины без ABS и с двигателями, которые не соответствуют эконормам «Евро-5», должен был завершиться до начала текущего месяца.

Российские автопроизводители в прошлом году не могли выпускать машины из-за нехватки комплектующих, в итоге законодателям пришлось разработать список послаблений для компаний, выпускающих машины в РФ: он лёг в основу соответствующего постановления кабмина, которое было опубликовано прошлой весной. Временные нормы должны были перестать действовать сегодня, 1 февраля 2023 года.

Как оказалось, российский автопром пока не готов возвращаться к предыдущим, более строгим требованиям к сертификации автомобилей в стране. В результате было решено продлить нынешние временные правила на дополнительный срок – с 1 февраля до 1 июня текущего года. Соответствующее постановление было опубликовано на портале для размещения правовой информации.

Это значит, что автозаводы в РФ до лета смогут выпускать машины в так называемых «упрощённых» исполнениях. Не исключено, что срок могут продлить ещё раз в случае, если производители не смогут найти новых поставщиков комплектующих, требуемых для выпуска машин в «докризисных» версиях.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, сниженные требования к сертификации автомобилей предполагают, что автопроизводители могут выпускать автомобили без антиблокировочной системы ABS, электронной системы стабилизации ESP, преднатяжителей ремней безопасности, а также без подушек безопасности. Кроме того, сейчас позволено устанавливать модули ЭРА-ГЛОНАСС без функции автоматического срабатывания после аварии (есть кнопка, которую в экстренной ситуации нужно активировать вручную).

Ещё документ, разработанный прошлой весной, отменяет требования к токсичности выхлопов машин: для большинства категорий транспортных средств стал допустим экологический класс «Евро-0» (тогда как до вступления в силу временных требований в РФ официально действовал экокласс «Евро-5»).

Напомним, постановление правительства РФ, разрешающее выпуск «упрощённых» машин, отменило действие многих пунктов Техрегламента, введённого в 2011-м. То есть создатели документа, в целом, не разрабатывали некие новые сниженные требования, а обратились к устаревшим нормам, которые применялись в стране более десяти лет назад.

Стоит отметить, что нынешние требования не являются обязательными, так что в силу своих возможностей автопроизводители могут выпускать и те машины, которые соответствуют «докризисным» нормам. Как отмечает «Коммерсант», российские компании АВТОВАЗ, «Соллерс» и КАМАЗ обратились в Минпромторг с просьбой продлить действие сниженных требований до середины 2024 года.

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