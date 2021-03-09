Всё для кредитов: банки получат доступ к базе данных водительских прав

В Госдуму РФ в феврале 2021 года на рассмотрение поступил законопроект о расширении перечня документов для упрощённой идентификации граждан: речь идёт о банковских клиентах, которых предлагают идентифицировать с помощью водительских прав. Чтобы организации могли проверить подлинность водительского удостоверения, предлагается дать им безвозмездный доступ к информационным системам МВД (в этих базах есть сведения об этих документах).



Как сообщают «Известия», с уточнённым предложением в своём заключении к законопроекту выступил Национальный совет финансового рынка. В документе указаны предполагаемые сроки для обеспечения доступа банковским организациям к базам МВД. Не исключено, что данные будут раскрыты для новой широкой категории лиц уже 1 января 2022 года. Это подключение, вероятно, будет аналогичным доступу к информбазам ФНС, ПФР и ФОМС (используются для проверки ИНН, СНИЛС и ОМС, их разрешено использовать для проведения упрощённой идентификации).

Сейчас заключение совета на законопроект направлено на рассмотрение в Госдуму, Центробанк, а также в три министерства – экономического развития, финансов, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По данным издания, в ЦБ предложение поддерживают и считают, что, собственно, реализацию механизма понадобится ещё дополнительно обсудить с заинтересованными органами власти.



В банках считают, что доступ к базе данных о водительских удостоверениях снизит риск мошенничества в сфере выдачи займов. Не исключено, что для реализации доступа организациям властям придётся создавать новую информационную систему под контролем МВД: в ней будут находиться только сведения о правах автомобилистов.

Напомним, сейчас с помощью упрощённой идентификации (не требуют паспорта) банки имеют право совершать денежные переводы по поручению клиента без открытия счёта, валютно-обменные операции на сумму до 100 тыс. рублей (в эквиваленте), а также оформление кредитов на сумму до 15 тыс. рублей.



Игроки рынка подчеркнули, что водительские права, также как и ИНН, СНИЛС и ОМС содержат требуемую банкам информацию о владельце. При этом этот документ чаще находится у граждан с собой по сравнению с остальными перечисленными. Доступ к базе должен быть бесплатным, иначе клиентов ждут новые комиссии или повышенные тарифы.

В прошлом году во всем мире, в том числе и в России, граждане столкнулись с последствиями пандемии коронавируса. В рамках мер пор борьбе с распространением жителей попросили по возможности не покидать своих домов. Для этого в том числе на несколько месяцев продлевался срок действия водительских прав (было актуально для тех, у кого срок действия прав завершался в тот период). Однако до конца 2020 года все получившие отсрочку должны были заменить документ на «свежий».

