Законы ×
  • Всё для кредитов: банки получат доступ к базе данных водительских прав

Всё для кредитов: банки получат доступ к базе данных водительских прав

09.03.2021 157 0 1

Предлагается разрешить выдавать микрозаймы по удостоверению автомобилиста. Считается, что это упростит жизнь клиентам.

 

В Госдуму РФ в феврале 2021 года на рассмотрение поступил законопроект о расширении перечня документов для упрощённой идентификации граждан: речь идёт о банковских клиентах, которых предлагают идентифицировать с помощью водительских прав. Чтобы организации могли проверить подлинность водительского удостоверения, предлагается дать им безвозмездный доступ к информационным системам МВД (в этих базах есть сведения об этих документах).

Как сообщают «Известия», с уточнённым предложением в своём заключении к законопроекту выступил Национальный совет финансового рынка. В документе указаны предполагаемые сроки для обеспечения доступа банковским организациям к базам МВД. Не исключено, что данные будут раскрыты для новой широкой категории лиц уже 1 января 2022 года. Это подключение, вероятно, будет аналогичным доступу к информбазам ФНС, ПФР и ФОМС (используются для проверки ИНН, СНИЛС и ОМС, их разрешено использовать для проведения упрощённой идентификации).

Сейчас заключение совета на законопроект направлено на рассмотрение в Госдуму, Центробанк, а также в три министерства – экономического развития, финансов, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По данным издания, в ЦБ предложение поддерживают и считают, что, собственно, реализацию механизма понадобится ещё дополнительно обсудить с заинтересованными органами власти.

В банках считают, что доступ к базе данных о водительских удостоверениях снизит риск мошенничества в сфере выдачи займов. Не исключено, что для реализации доступа организациям властям придётся создавать новую информационную систему под контролем МВД: в ней будут находиться только сведения о правах автомобилистов.

Напомним, сейчас с помощью упрощённой идентификации (не требуют паспорта) банки имеют право совершать денежные переводы по поручению клиента без открытия счёта, валютно-обменные операции на сумму до 100 тыс. рублей (в эквиваленте), а также оформление кредитов на сумму до 15 тыс. рублей.

Игроки рынка подчеркнули, что водительские права, также как и ИНН, СНИЛС и ОМС содержат требуемую банкам информацию о владельце. При этом этот документ чаще находится у граждан с собой по сравнению с остальными перечисленными. Доступ к базе должен быть бесплатным, иначе клиентов ждут новые комиссии или повышенные тарифы.

В прошлом году во всем мире, в том числе и в России, граждане столкнулись с последствиями пандемии коронавируса. В рамках мер пор борьбе с распространением жителей попросили по возможности не покидать своих домов. Для этого в том числе на несколько месяцев продлевался срок действия водительских прав (было актуально для тех, у кого срок действия прав завершался в тот период). Однако до конца 2020 года все получившие отсрочку должны были заменить документ на «свежий».

Россия авто и общество законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Не Pajero Sport, зато почти не дешевеет: стоит ли покупать Mitsubishi L200 за миллион рублей В нашей стране пикап – зачастую автомобиль не только функциональный, но и имиджевый. Особенно если это какая-нибудь нетипичная Honda Ridgeline с несущим кузовом и независимыми подвесками по... 184 1 0 09.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Велодорожка: можно ли на нее выезжать и каков штраф за нарушение Мы уже привыкли, что вероятность встретить в городе оборудованную велодорожку крайне невысока, и обычно велосипедисты, соблюдая ПДД, в ее отсутствие движутся по тротуару или правому краю про... 511 0 2 08.03.2021
Статьи / Тесты Машина за квартиру и Жигули против BMW: помните ли вы, сколько стоили автомобили в СССР? В нашей стране до сих пор живёт много людей, которые помнят времена, когда хлеб стоил 16 копеек, а бутылка столичной – «три шестьдесят два». Сегодня мы предлагаем кому-то вспомнить, а кому-т... 9086 1 8 06.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 121005 28 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 114005 28 19 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 68154 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings