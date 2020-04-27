В апреле в рамках профессиональной премии «Внедорожник года 2020» стартовал всероссийский конкурс на лучший дизайнерский проект внедорожника.

Партнерский материал

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Совсем не обязательно быть профессиональным промышленным дизайнером, художником или иметь отношение к автомобилестроению. Нет нужды и рисовать машину целиком в натуральную величину. Приз может достаться автору, оригинально изобразившему фрагмент панели приборов, обвеса или даже колесного диска. Надо лишь иметь в виду, что у предоставивших законченный эскиз концепта будет больше шансов на победу.



Для участия в конкурсе дизайна необходимо заполнить анкету участника на сайте премии и отправить свой дизайн-макет на почту. Все заявки будут приниматься в срок до 1 августа 2020 г. включительно.

Участники конкурса должны придерживаться определённой стилистической концепции, характерной для выбранного бренда, не создавать копий существующих решений и проектов. Жюри, в которое входят старшие преподаватели кафедры промышленного дизайна РГУ Дмитрий Щербаков и Александр Стрижак, завкафедрой промдизайна Наталья Казакова, директор Института дизайна Екатерина Гурова и сотрудник технического дизайна РТУ МРЭА Наталья Мильчакова, высшим баллом будут оценивать именно оригинальность идеи и уникальность проекта.



В августе 2020 года на церемонии награждения, которая пройдёт в московском баре «Гусь и лиса», победители и наиболее талантливые работы будут отмечены призами и памятными сувенирами от организаторов Премии и спонсоров. При этом три лучших проекта торжественно передадут в офисы автомобильных брендов, чья продукция стала исходным материалом для воплощения дизайнерских идей.



Подробные условия конкурса на странице.

«Внедорожник года» – ежегодная профессиональная премия автомобильных журналистов. Премия вручается с 2005 года. Она стала первой российской премией, профессионально оценивающей самый быстрорастущий сегмент автомобильного рынка – внедорожники и кроссоверы.