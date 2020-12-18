Бестселлер модельного ряда Volkswagen изменился как внешне, так и по техническим решениям. Многочисленные электронные ассистенты IQ.Drive1, система проактивной защиты пассажиров PreSafe1, а также системы безопасности позаботятся о Вашем комфорте. Внешний вид автомобиля стал стремительнее и выразительнее благодаря новым хромированным элементам дизайна и передним фарам IQ.Light1, кроме того, в задней части автомобиля появилась светоотражающая полоса во всю ширину кузова, динамические указатели поворота, а название модели теперь расположено под логотипом.



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Узнайте больше о новом Volkswagen Tiguan и станьте его первым обладателем, оформив предзаказ в дилерских центрах «АА Мэйджор Авто» на МКАД 47 км и на Новорижском шоссе в 9 км от МКАД и на сайте.

1. IQ.Drive – АйКью.Драйв. PreSafe – ПреСейв. IQ.Light – АйКью.Лайт.