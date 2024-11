ВТБ Лизинг предлагает легковые автомобили Changan со скидкой до 10%

Скидки распространяются на 10 моделей Changan различных классов и комплектаций: Alsvin, Eado Plus, Lamore, UNI-V, CS35PLUS, UNI-S, CS95NEW, UNI-K, UNI-T, Hunter Plus. Кроме того, до конца года на ряд моделей действует дополнительная скидка. Так, на седан Alsvin стоимость снижена на 50 000 рублей, а Eado Plus и Lamore 2023 года выпуска можно купить с преимуществом 200 000 рублей.



Максимальная скидка в размере 10% доступна при приобретении в лизинг кросс-купе UNI-T стоимостью 2 744 910 рублей. При оформлении автомобиля в финансовую аренду с авансом 49% ежемесячные платежи в течение 5 лет составят 48 714 рублей. За счет налоговых преимуществ компании на ОСН смогут вернуть в бюджет более 1 400 000 рублей. *



Changan UNI-T с многочисленными системами безопасности обеспечивает своему владельцу максимальный комфорт. Автомобиль оснащается двигателем BlueCore 1,5T последнего поколения мощностью 167 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 280 Нм. С этим мотором автомобиль показывает отличную динамику разгона.



Со скидкой 8% можно приобрести в лизинг внедорожник CS95NEW по стоимости 4 149 108 рублей. При сроке лизинга 5 лет и авансе 49% ежемесячный платеж составит 75 278 рублей. При этом за счет налоговых льгот клиент может сохранить более 2 000 000 рублей.*



Автомобиль CS95NEW оснащен двигателем объемом 2 литра на 226 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальный крутящий момент достигает 380 Нм. Этот семиместный внедорожник подходит для семейных поездок и дальних путешествий и не боится экстремальных условий. Changan CS95NEW оснащен адаптивным круиз-контролем, системой контроля слепых зон, камерой заднего вида, беспроводной зарядкой для смартфонов и другими современными технологиями и опциями.



Автомобили Changan можно оформить в лизинг с оптимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет компании: минимальными лизинговыми платежами, минимальным удорожанием или минимальным авансом. Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Changan юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.



* Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Представленная экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 20.11.2024.

Реклама. АО ВТБ Лизинг. erid: 2VfnxxpFDMA