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  • ВТБ Лизинг предлагает легковые автомобили Changan со скидкой до 10%

ВТБ Лизинг предлагает легковые автомобили Changan со скидкой до 10%

25.11.2024 237 0 0

Клиентам ВТБ Лизинг доступно специальное предложение на широкий модельный ряд автомобилей китайской марки Changan. До 30 ноября 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг автомобили со скидкой от 5% до 10% от рекомендованной розничной цены в зависимости от выбранной модели.

Скидки распространяются на  10 моделей Changan различных классов и комплектаций: Alsvin, Eado Plus, Lamore, UNI-V, CS35PLUS, UNI-S, CS95NEW, UNI-K, UNI-T, Hunter Plus. Кроме того, до конца года на ряд моделей действует дополнительная скидка. Так, на седан Alsvin стоимость снижена на 50 000 рублей, а Eado Plus и Lamore 2023 года выпуска можно купить с преимуществом 200 000 рублей.

Максимальная скидка в размере 10% доступна при приобретении в лизинг кросс-купе UNI-T стоимостью 2 744 910 рублей. При оформлении автомобиля в финансовую аренду с авансом 49% ежемесячные платежи в течение 5 лет составят 48 714 рублей. За счет налоговых преимуществ компании на ОСН смогут вернуть в бюджет более 1 400 000 рублей. *

Changan UNI-T с многочисленными системами безопасности обеспечивает своему владельцу максимальный комфорт. Автомобиль оснащается двигателем BlueCore 1,5T последнего поколения мощностью 167 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 280 Нм. С этим мотором автомобиль показывает отличную динамику разгона.

Со скидкой 8% можно приобрести в лизинг внедорожник CS95NEW по стоимости 4 149 108 рублей. При сроке лизинга 5 лет и авансе 49% ежемесячный платеж составит 75 278 рублей. При этом за счет налоговых льгот клиент может сохранить более 2 000 000 рублей.*

Автомобиль CS95NEW оснащен двигателем объемом 2 литра на 226 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальный крутящий момент достигает 380 Нм. Этот семиместный внедорожник подходит для семейных поездок и дальних путешествий и не боится экстремальных условий. Changan CS95NEW оснащен адаптивным круиз-контролем, системой контроля слепых зон, камерой заднего вида, беспроводной зарядкой для смартфонов и другими современными технологиями и опциями.

Автомобили Changan можно оформить в лизинг с оптимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет компании: минимальными лизинговыми платежами, минимальным удорожанием или минимальным авансом. Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Changan юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте vtb-leasing.ru  или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Представленная экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 20.11.2024.

Реклама.  АО ВТБ Лизинг. erid: 2VfnxxpFDMA

авторынок Changan

 

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