Хэтчбек Clio является одной из самых старых моделей в нынешней гамме Renault, его первое поколение дебютировало в 1990 году на Парижском автосалоне. Он дважды становился «Автомобилем года в Европе» (в 1991 и 2006 годах) и является одной из самых продаваемых моделей Старого Света: по итогам продаж в 2024 году Clio занял вторую строчку с результатом более 216 тысяч экземпляров, уступив лишь Dacia Sandero. Сегодня на конвейере пятое поколение автомобиля, премьера которого состоялась в начале 2019 года, а весной 2023 года он обновился. Теперь же французы вывели на тесты полностью новый хэтчбек, и мы можем составить первое представление о его внешности.

Нынешний Renault Clio 1 / 3 Нынешний Renault Clio 2 / 3 Нынешний Renault Clio 3 / 3

На первый взгляд может показаться, что на шпионских фотографиях очередной рестайлинг модели нынешней генерации, однако по форме бокового остекления и заднего окна видно, что кузов здесь другой. Он пока скрыт под толстым слоем маскировки, и сквозь неё проглядываются черты весьма необычной по дизайну передней части, которая не похожа ни на одну другую модель Renault. Здесь более сильно вытянутый «нос» с очень компактной по нынешним меркам решёткой радиатора и не стыкующиеся с ним блоки фар, форма которых пока скрыта камуфляжем. Просматриваются очертания переднего бампера с крупным воздухозаборником в центральной части, а по краям расположатся полоски светодиодных ходовых огней. Хэтчбек сохранит традиционные дверные ручки на передних дверях, в то время как задние по-прежнему будут «скрыты» в стойках. Заднее окно сделают более узким по высоте, а фонари получат более угловатую форму, под стать другим новинкам компании.

Рендер нового Renault Clio

Пока нет подтверждённой информации о технических особенностях будущего Clio. Есть вероятность, что новинка получит только бензиновые моторы в составе мягкогибридных установок объёмом 1,2 литра мощностью от 115 до 140 л.с., а также гибрид E-Tech со 160-сильным двигателем TCe объёмом 1,8 литра, аналогичный новому Dacia Bigster.

Рендер нового Renault Clio

Премьера нового Renault Clio может состояться до конца этого года. Между тем, в начале этого месяца новую спецверсию получил кроссовер Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro.