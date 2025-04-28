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  • Готовим мотоцикл к сезону вместе с победительницей ралли-рейдов

Готовим мотоцикл к сезону вместе с победительницей ралли-рейдов

28.04.2025 236 0 0

Победительница международных ралли-рейдов Екатерина Жаданова привыкла полагаться только на себя – и в гонках, и в мастерской. В её активе – победы в женском зачёте Morocco Desert Challenge, Чемпионате Европы по ралли-рейдам, а также третье место среди мотоциклистов в классе «Кросс-кантри 450» в ралли-рейде в Центральной Азии. Гонщица уверенно готовит технику сама: «Я никому не доверяю мотоцикл. Спокойнее, когда сама меняю поршень или сальники – как будто перетряхиваю не только байк, но и мысли. Кто-то вяжет, а я кручу гайки. К тому же я инженер по образованию».

На её опыте стоит учиться – особенно тем, кто готовится открыть мотосезон в городе. Как избежать поломок и получать максимум удовольствия от каждой поездки? Екатерина делится проверенными советами.

Гараж гонщицы

В гараже Екатерины целая коллекция мотоциклов для прокачки разных навыков, необходимых в ралли-рейдах: кроссовый КТМ 250 SX-F Factory Edition 2018 года, для эндуро и сложного рельефа – двухтактный KTM 250 EXC 2020 года, триальный мотоцикл GASGAS TXT 300 Pro Racing 2016 года, основной байк для ралли-рейдов – КТМ 450 EXC 2019 года. Все они нуждаются в грамотной подготовке к сезону.

Самое важное для меня — доступность запчастей. Мотоцикл должен быть популярной модели и не слишком редким: если что-то сломается или потребует замены, я должна быстро найти нужную деталь или расходник.
Екатерина Жаданова

Что нужно проверить в мотоцикле перед сезоном?

Свои мотоциклы гонщица знает досконально, но всегда готовится к сезону с особой тщательностью.

1. Колёса и цепь – самые уязвимые зоны мотоцикла. От состояния резины зависит сцепление, а от натяжения цепи – безопасность и плавность хода. Крайне важно:

  • цепь очистить, смазать, проверить регулировку;
  • проанализировать состояние покрышек – нет ли трещин, «грыж», не задубела ли резина за зиму.
Например, в ралли-рейдах риск повреждения шин очень высок, и в них вставляются специальные безвоздушные наполнители — муссы. Это легкие и упругие «бублики» из бутилкаучука, которые занимают внутренний объем покрышки. Колеса с муссами не боятся проколов, но сами муссы – не вечные. Не поменял вовремя – хлебнул горя на трассе.
Екатерина Жаданова
Фотограф: Алина Клубикова

2.Сцепление и тормоза – контроль и уверенность в технике во время поездки. Даже если мотоцикл всю зиму стоял в тепле, жидкости и расходники теряют свои свойства. Гонщица всегда:

  • меняет гидравлические жидкости – в тормозах и сцеплении;
  • профилактически обновляет диски сцепления;
  • проверяет тормозную систему.
Фотограф: Алина Клубикова

3. Подвеска и подшипники – ключ к комфорту и безопасности. Особенно важно для городских дорог с ямами и трамвайными рельсами:

  • заменить сальники, пыльники, направляющие, если требуется;
  • проверить подшипники маятника и в колёсах;
  • смазать все движущихся узлы.
Я перебираю подвеску перед каждым сезоном. В моем случае стоковая подвеска — не вариант, с ней ездить на гонках опасно. Но даже в городе, если подвеска «уставшая», мотоцикл теряет управляемость.
Екатерина Жаданова
Фотограф: Алина Клубикова

4. Сердце любого мотоцикла – двигатель. Екатерина всегда полностью проверяет мотор. Она знает, когда менялся поршень, сколько моточасов отработал мотор и какое масло использовалось. Но даже если не участвовать в гонках, стоит:

  • проверить отсутствие течей;
  • прислушаться к шумам или вибрациям, которых раньше не было;
  • масло и фильтры обязательно заменить.
Для своих мотоциклов Екатерина Жаданова выбирает моторное масло G-Energy Moto 4T Performance 15W-50. Оно подходит для четырехтактных двигателей разных мотоциклов – от спортивных и городских (BMW, Yamaha, Honda, Kawasaki, Harley-Davidson) до эндуро и кроссовых (KTM EXC-F или Honda CRF). Класс вязкости 15W-50 оптимален для эксплуатации в широком диапазоне температур и при повышенных нагрузках.

В составе масла 90% ПАО-основы (синтетические полиальфаолефины), обеспечивающей исключительную термоокислительную стабильность, низкую испаряемость и стабильную вязкость при предельных температурах и нагрузках. Масло остаётся текучим в холод и стабильно густым при нагреве, формируя прочную масляную плёнку при езде на высоких оборотах. Масло соответствует современным стандартам API SN и JASO MA-2.
Мотоцикл гонщицы Екатерины Жадановой. Фотограф: Станислав Тэн

5. Внешний вид и детали. Визуальный осмотр – последний штрих перед выездом. Мелкие недочеты могут неожиданно дать о себе знать в самый неподходящий момент во время поездки. Необходимо:

  • осмотреть мотоцикл на предмет подтёков и трещин;
  • проверить все крепёжные элементы, особенно на руле и багажнике;
  • включить свет и сигналы.
Гонщица Екатерина Жаданова на участке трассы. Фотограф: Антон Басанаев

6. Минимальный набор инструментов для ремонта. Главный гоночный урок: техника может подвести из-за условий, которые невозможно предугадать. У Екатерины всегда с собой базовый набор:

  • свечной ключ, мультитул, двухкомпонентный эпоксидный клей, армированный скотч;​
  • набор хомутов и стяжек.
При прохождении каньона в Марокко пробила боковую крышку двигателя — масло начало буквально «вываливаться» наружу! Я стерла пыль, масло и заклеила крышку пластичным двухкомпонентным эпоксидным клеем. Им можно замазать и дырку в радиаторе, и трещину в картере двигателя. Однажды клея у меня не было, и я ремонтировала пробитый патрубок радиатора жгутиками для шин. В другой раз порвалась топливная магистраль, пришлось импровизировать, как ее восстановить, с проволокой, ножом, плоскогубцами. Все удалось починить.
Екатерина Жаданова

И совет напоследок перед стартом сезона: ничего нельзя пропускать и надеяться на «авось». Такой подход – это не «гонщицкая заморочка», а забота о себе и своей безопасности. Подготовленный мотоцикл – это уверенность в каждом повороте, даже если маршрут – не Сахара, а городская пробка.

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технологии мотоциклы
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