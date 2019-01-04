Вторая модель Polestar: платформа от Geely и цена, как у Tesla Model 3

Молодая марка распространила официальное изображение своего электрокара. Полностью новинку должны раскрыть в «ближайшие недели».

В 2017 году придворное тюнинг-ателье Volvo – Polestar – выделили в самостоятельную международную компанию. Первенцем новоявленного бренда стало гибридное купе с незатейливым именем Polestar 1, его также представили в 2017-м, но в серию «двухдверку» отправят лишь в середине этого года. Тем не менее, на подходе вторая модель: как несложно догадаться, ее назвали Polestar 2, этот автомобиль получит уже полностью электрическую установку.

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Пока марка опубликовала только один тизер новинки. В Polestar модель называют «четырехдверным фастбеком». Впрочем, судя по картинке, электрокар, скорее, является хэтчбеком. Данные о «начинке» Polestar 2 держатся в секрете, при этом в компании обещают, что отдача модели составит около 400 л.с., а на одной зарядке автомобиль сможет проехать примерно 483 километра. В сообщении производителя также говорится о том, что по цене Polestar 2 окажется сопоставим с Tesla Model 3 – именно седан американского бренда считается главным конкурентом «двойки». В Штатах, например, Model 3 сегодня обойдется минимум в 35 950 долларов, что эквивалентно около 2 450 000 рублей по актуальному курсу.

Все подробности о Polestar 2 должны появиться в «ближайшие недели».

Между тем некоторые зарубежные СМИ полагают, что в дизайне «двойки» будут прослеживаться черты концепта Volvo с индексом 40.2, который шведы показали еще в 2016 году. Вполне возможно, что это действительно так, ведь и первая модель Polestar – ни что иное, как серийное воплощение дебютировавшего в 2013-м Volvo Concept Coupe.

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Шоу-кар Volvo Concept 40.2 представляет собой нечто среднее между хэтчбеком и кроссовером, в его основе лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Volvo совместно с китайской компанией Geely (китайцы владеют шведским брендом). По предварительной информации, на той же тележке базируется и Polestar 2. На платформе CMA еще построены паркетник Volvo XC40, кросс-купе Geely FY11 и модели марки Lynk&Co (совместный проект Geely и Volvo).

Напомним, купе Polestar 1 создано на модернизированной версии платформы Volvo SPA (эта «тележка» лежит в основе Вольво 60-й и 90-й серий). В состав установки «двухдверки» входят бензиновый четырехцилиндровый турбодвигатель 2.0, который приводит в движение передние колеса, и два электромотора, вращающие заднюю ось. Суммарная отдача – 600 л.с., только на электротяге Polestar 1 проедет около 150 км.

Производство купе наладят на новой площадке, которую строят на заводе Volvo в китайском Чэнду, там же, вероятно, пропишется и Polestar 2. Кстати, как и «двойка», все следующие модели Polestar будут электромобилями. Так, в 2021-м должен дебютировать кроссовер Polestar 3, который, как ожидается, будет унифицирован с Volvo XC90 новой генерации.