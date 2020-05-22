Выгодная «зелень»: Jaguar снизил российские цены на электрический кроссовер I-Pace

В российском представительстве Jaguar Land Rover рассказали о снижении цен на кроссовер Jaguar I-Pace 2020 модельного года. Прайс-лист на официальном сайте марки уже обновлён. Теперь стоимость электрокроссовера в стартовой версии составляет 5 946 000 рублей, а топовой комплектации – 6 910 000 рублей.



Компания пересмотрела рекомендованные максимальные розничные цены в связи с обнулением пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза (эта норма вступила в силу 4 мая 2020 года). Отметим, эта мера по поддержке рынка электрокаров будет действовать до 31 декабря 2021 года.



Jaguar представил «розеточный» паркетник I-Pace весной 2018 года. Он оснащается литий-ионной батареей ёмкостью 90 кВт*ч, которая использует в работе 432 энергоячейки. Максимальный запас хода составляет 470 км (расчёт вели по циклу WLTP). В Европе модель пользуется весьма неплохим спросом: с момента старта продаж (с апреля 2018-го по март 2020 года) дилеры реализовали почти 21 тыс. машин.



В компании отметили, что I-Pace представляет собой экологичный, интеллектуальный и безопасный кроссовер, который сочетает в себе устойчивую динамику спорткара, технологии нового поколения на основе искусственного интеллекта и практичность пятиместного SUV.



Рекомендованные розничные цены (с НДС) на Jaguar I-Pace Комплектация S от 5 946 000 рублей Комплетация SE от 6 411 000 рублей Комплетация HSE от 6 910 000 рублей

Каждый владелец Jaguar I-Pace в России получает 3-летнюю гарантию на автомобиль при пробеге до 100 000 км. На встроенную батарею действует гарантия на 8 лет или до 160 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше), она покрывает падение работоспособности аккумулятора ниже 70%.



Специалисты сервиса проводят обслуживание нового электрокара с интервалом в 2 года или 34 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Работы осуществляются всеми официальными дилерскими центрами Jaguar Land Rover на территории России. При покупке I-Pace клиенты могут приобрести сервисный пакет, который покрывает все обязательные базовые операции по сроку и пробегу, также он включает в себя стоимость всех необходимых работ и запасных частей.



Получить информацию о Jaguar I-Pace, представленных в наличии в дилерских центрах в России, а также внести предоплату за выбранный автомобиль можно в разделе «Автомобили в наличии» на официальном сайте: www.jaguar.ru.

