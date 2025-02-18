Выиграть автомобиль легко: итоги акции в ТРК VEGAS

На протяжении месяца в ТРК сети VEGAS проходила акция с розыгрышем автомобиля и других ценных призов от партнеров. Участником мог стать каждый посетитель, который совершит покупку в любом магазине VEGAS и зарегистрирует чек от 7000 ₽ на стойке информации. В акции приняли участие более 1200 человек.
Открытием вечера стал концерт артистов Bahh Tee & Turken, которые исполнили известные хиты и пожелали удачи всем участникам. После выступления были разыграны более 30 призов от партнеров – подарочные карты и сертификаты от проектов «Кантата», ECRU, VILET, Gloria Jeans, LaserLand, «Планета суши», Dream Aero, «Подружка», BAON, FUNDAY, OLYMP, Happy City, «Линзмастер» «Крокус Сток» и «Айкрафт Оптика».
Главным событием мероприятия стало определение счастливчика, который выиграл новое авто. По правилам конкурса участник должен находиться в зале и ответить на звонок ведущего. В этот раз удача улыбнулась Татьяне Владимировне Ц., которая в первые секунды буквально не могла поверить происходящему.
Я совершала покупки в VEGAS Сити и Вегас Кунцево и регистрировала чеки, надеясь выиграть подарки. Это не было целенаправленно ради выигрыша автомобиля. Я просто решила испытать удачу!
Татьяна получила ключи от Evolute i-Space – это новый семиместный гибридный кроссовер от молодого российского бренда, который построен на базе китайского Dongfeng Fengon E5. Желаем прекрасной автоледи удачи на дорогах!
Как видите, стать обладателем такого ценного приза может каждый – главное, воспользоваться шансом и верить в свою победу!
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