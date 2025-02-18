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Выиграть автомобиль легко: итоги акции в ТРК VEGAS

18.02.2025 50 0 0

16 февраля в торгово-развлекательном комплексе VEGAS Кунцево прошел финал розыгрыша, на котором определили имя обладателя главного приза – нового автомобиля.

На протяжении месяца в ТРК сети VEGAS проходила акция с розыгрышем автомобиля и других ценных призов от партнеров. Участником мог стать каждый посетитель, который совершит покупку в любом магазине VEGAS и зарегистрирует чек от 7000 ₽ на стойке информации. В акции приняли участие более 1200 человек.  

Открытием вечера стал концерт артистов Bahh Tee & Turken, которые исполнили известные хиты и пожелали удачи всем участникам. После выступления были разыграны более 30 призов от партнеров – подарочные карты и сертификаты от проектов «Кантата», ECRU, VILET, Gloria Jeans, LaserLand, «Планета суши», Dream Aero, «Подружка», BAON, FUNDAY, OLYMP, Happy City, «Линзмастер» «Крокус Сток» и «Айкрафт Оптика». 

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Главным событием мероприятия стало определение счастливчика, который выиграл новое авто. По правилам конкурса участник должен находиться в зале и ответить на звонок ведущего. В этот раз удача улыбнулась Татьяне Владимировне Ц., которая в первые секунды буквально не могла поверить происходящему. 

Я совершала покупки в VEGAS Сити и Вегас Кунцево и регистрировала чеки, надеясь выиграть подарки. Это не было целенаправленно ради выигрыша автомобиля. Я просто решила испытать удачу!
Счастливая обладательница нового авто

Татьяна получила ключи от Evolute i-Space – это новый семиместный гибридный кроссовер от молодого российского бренда, который построен на базе китайского Dongfeng Fengon E5. Желаем прекрасной автоледи удачи на дорогах!

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Как видите, стать обладателем такого ценного приза может каждый – главное, воспользоваться шансом и верить в свою победу! 

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