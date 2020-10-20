Выиграй зимние шины MICHELIN: конкурс продолжается!

Поучаствовать в розыгрыше комплекта покрышек, который совместно проводят Kolesa.ru и MICHELIN, можно до 2 ноября.

Зима близко, а это значит, что совсем скоро в большинстве шиномонтажных мастерских будет не протолкнуться от желающих «переобуть» свой автомобиль. Причём кто-то приедет с комплектом новых зимних шин MICHELIN, которые ему достанутся совершенно бесплатно. Этим счастливчиком можешь быть и ты!



Напомним, главный призёр розыгрыша получит в подарок комплект зимних шин: либо MICHELIN X-Ice Snow, либо MICHELIN X-Ice North 4 – выбор предоставят победителю. Ещё 18 участникам конкурса достанутся ценные и полезные сувениры от партнёра: разыгрываются три пледа, четыре Power Bank, пять рюкзаков и шесть шапок – всё в фирменном стиле и с символикой нашего партнёра.

Для того, чтобы стать участником конкурса и претендовать на один из 19 призов, нужно до 2 ноября включительно ответить на вопросы познавательного теста по теме шин (причём, правильно или нет, не имеет значения) и разместить свой результат в социальных сетях ВКонтакте и/или Instagram.

Пользователи могут сделать репост результата теста с комментарием «Участвую» под закрепленным постом с конкурсом в группе «Kolesa.ru | Колёса.ру». Или же участникам предлагается разместить сторис со скриншотом результата и отметкой аккаунта Kolesa.ru на своей странице в Instagram.

Каждый из 19 победителей будет выбран случайным образом, организаторы объявят их в период с 2 по 6 ноября, а призы вручат до 15 декабря. Шанс выиграть комплект новых зимних шин MICHELIN или же один из фирменных сувениров есть у всех участников конкурса!