Конкурс ×

Выиграй зимние шины MICHELIN: конкурс продолжается!

20.10.2020 156 0 0

Поучаствовать в розыгрыше комплекта покрышек, который совместно проводят Kolesa.ru и MICHELIN, можно до 2 ноября.

 

Зима близко, а это значит, что совсем скоро в большинстве шиномонтажных мастерских будет не протолкнуться от желающих «переобуть» свой автомобиль. Причём кто-то приедет с комплектом новых зимних шин MICHELIN, которые ему достанутся совершенно бесплатно. Этим счастливчиком можешь быть и ты!

Напомним, главный призёр розыгрыша получит в подарок комплект зимних шин: либо MICHELIN X-Ice Snow, либо MICHELIN X-Ice North 4 – выбор предоставят победителю. Ещё 18 участникам конкурса достанутся ценные и полезные сувениры от партнёра: разыгрываются три пледа, четыре Power Bank, пять рюкзаков и шесть шапок – всё в фирменном стиле и с символикой нашего партнёра.

Для того, чтобы стать участником конкурса и претендовать на один из 19 призов, нужно до 2 ноября включительно ответить на вопросы познавательного теста по теме шин (причём, правильно или нет, не имеет значения) и разместить свой результат в социальных сетях ВКонтакте и/или Instagram.

Пользователи могут сделать репост результата теста с комментарием «Участвую» под закрепленным постом с конкурсом в группе «Kolesa.ru | Колёса.ру». Или же участникам предлагается разместить сторис со скриншотом результата и отметкой аккаунта Kolesa.ru на своей странице в Instagram.

Каждый из 19 победителей будет выбран случайным образом, организаторы объявят их в период с 2 по 6 ноября, а призы вручат до 15 декабря. Шанс выиграть комплект новых зимних шин MICHELIN или же один из фирменных сувениров есть у всех участников конкурса!

Россия шины и диски конкурс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Lifan останется в России до конца 2020 года. А что дальше? О дальнейших планах фирмы на нашем рынке станет известно после окончания аудиторской проверки китайского концерна, которая идёт сейчас полным ходом в Чунцине… 402 0 0 20.10.2020
Статьи / Популярные вопросы Как завести автомобиль с толкача или буксира Иногда внезапно разрядившийся аккумулятор или проблемы со стартером могут превратить движимое имущество в недвижимое: автомобиль не заводится. Самый очевидный выход в этой ситуации – попытат... 971 0 6 19.10.2020
Статьи / История Crossley, Foden, Standard и другие: неизвестные британские военные автомобили Второй мировой Обладая на момент начала Второй Мировой войны самым мощным в мире флотом, Великобритания не могла похвастаться конкурентоспособной сухопутной армией. Достаточно сказать, что в распоряжении а... 1142 0 9 18.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 118606 6 83 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 77480 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 39228 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings