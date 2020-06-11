Выпадение пассажиров и отказ тормозов — два крупных отзыва автомобилей Ford

Первая отзывная кампания затрагивает 2 147 323 проданных в США автомобилей 2011-2016 модельных годов (не путать с годами выпуска). В их числе легковушки Ford Fiesta, Focus и Fusion, компактвэны Ford C-MAX, кроссоверы Ford Escape, спорткары Ford Mustang, коммерческие фургоны Ford Transit Connect, люксовые седаны Lincoln MKZ и кроссоверы Lincoln MKC. Все их объединяет одна общая проблема — ломающаяся от нагрева пружина защёлки в замках боковых дверей. Из-за сломанной пружины дверь может открыться на ходу и пассажиры, например, дети, которые не всегда пристёгнуты, — выпасть из машины. Последствия такого выпадения на ходу могут быть самыми ужасными, но, к счастью, пока ни одного несчастного случая из-за выявленного дефекта официально не зарегистрировано.

Ford Escape

Ford уже проводил отзывные кампании по поводу разблокировки дверей в 2015, 2016 и 2017 годах, но впоследствии выяснилось, что не на всех охваченных этими отзывами машинах замки были починены, в некоторых случаях ремонт был выполнен некорректно. Соотвественно теперь производителю предстоит поверить более двух миллионов находящихся в группе риска машин и заменить дефектные защёлки там, где это необходимо.



Ford F-150

Вторая отзывная кампания касается пикапов Ford F-150, относящихся к 2014-2017 модельным годам и оснащённых бензиновым мотором 3.5 V6 EcoBoost. 292 311 из них были реализованы в США, 43 536 в Канаде, 8053 в Мексике. У этих машин может произойти утечка тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра, что в свою очередь может привести к некорректной работе и даже отказу переднего тормозного контура (задние тормоза при этом сохранят работоспособность). В зависимости от количества утекшей жидкости водитель может получать тревожные сигналы в виде звуков и загорающихся пиктограмм о неисправности на щитке приборов или просто ощутить повышенное усилие на педали тормоза и ослабление эффективности привода. В любом случае возникает риск возникновения аварийной ситуации. Зафиксированы по меньшей мере семь инцидентов с двумя пострадавшими в связи с выявленным дефектом. На всех подлежащих отзыву пикапах будет заменён главный тормозной цилиндр или усилитель целиком, если утечка уже произошла.

