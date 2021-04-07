Выставка Кастом Дизайна ART CUSTOM DRAFT

Партнерский материал

Для тех, кто слышит о ней впервые, спешим сообщить, что вот уже шестой год подряд это событие считается неофициальным открытием сезона среди всех поклонников кастома, старых редких и переделанных автомобилей, стильных винтажных мотоциклов и, конечно, же огромного количества арта, который имеет самые различные направленности – от уникального дизайна до боли знакомой советской классики, визуального изменения геометрии кузова путем нанесения специальных узоров, искрящихся флейков и кастом-панелей.



Ежегодной фишкой выставки стала регулярная смена локации и проведение в самых неожиданных местах. В разные годы местами проведения становились заброшенный цех ликероводочного завода, автомобильный гараж членов ЦК, и этот год – не исключение!

На этот раз все действие будет проходить на глубине более 12 метров в подземелье МосЛабиринта. Организаторы обещают опустить внутрь локации специальным краном выставочные стенды, мотоциклы и даже автомобили!

Выставка Кастом Дизайна 2021 – это:

Разноуровневое пространство: при входе на улице – большая автомобильная экспозиция и фудтраки с актуальной зарубежной кухней, затем – зона, совмещенная с лекторием и кинозалом. Посещение самого большого в Европе металлического лабиринта, который при желании можно обойти и попасть сразу к основной выставочной экспозиции в антуражной локации с нотками дизель-панка.

Суммарно более 2500 квадратных метров выставочного пространства с самостоятельными зонами кастом-дизайна, покраски, графики, а также локальных производителей кастом-киткомплектов, рулей, пневмоподвесок, действующих мастеров гравировки, обшивки салонов, покраски и многого другого.

Увлекательная программа с традиционными скетч-батлами, благотворительным аукционом, музыкальными выступлениями и спонсорскими конкурсами для гостей.

Бесплатная гостевая парковка для авто, и всего 1 км от ТТК.

Шаговая доступность – 10-12 минут от метро Волгоградский проспект.

Дата: 17 и 18 апреля 2021 г.

Суббота 17 апреля: с 12:00 до 23:00

Воскресение 18 апреля: с 12:00 до 19:00

Место проведения: МосЛабиринт

Адрес: метро «Волгоградский проспект», ул. Талалихина, 41, стр. 66, Москва

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