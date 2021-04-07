Выставки ×

Выставка Кастом Дизайна ART CUSTOM DRAFT

07.04.2021 155 0 0

Уже совсем скоро, 17 и 18 апреля, пройдет ежегодная Выставка Кастом Дизайна ART CUSTOM DRAFT!

 

Партнерский материал

Для тех, кто слышит о ней впервые, спешим сообщить, что вот уже шестой год подряд это событие считается неофициальным открытием сезона среди всех поклонников кастома, старых редких и переделанных автомобилей, стильных винтажных мотоциклов и, конечно, же огромного количества арта, который имеет самые различные направленности – от уникального дизайна до боли знакомой советской классики, визуального изменения геометрии кузова путем нанесения специальных узоров, искрящихся флейков и кастом-панелей.

Ежегодной фишкой выставки стала регулярная смена локации и проведение в самых неожиданных местах. В разные годы местами проведения становились заброшенный цех ликероводочного завода, автомобильный гараж членов ЦК, и этот год – не исключение!

На этот раз все действие будет проходить на глубине более 12 метров в подземелье МосЛабиринта. Организаторы обещают опустить внутрь локации специальным краном выставочные стенды, мотоциклы и даже автомобили!

Выставка Кастом Дизайна 2021 – это:

  • Разноуровневое пространство: при входе на улице – большая автомобильная экспозиция и фудтраки с актуальной зарубежной кухней, затем – зона, совмещенная с лекторием и кинозалом. Посещение самого большого в Европе металлического лабиринта, который при желании можно обойти и попасть сразу к основной выставочной экспозиции в антуражной локации с нотками дизель-панка.
  • Суммарно более 2500 квадратных метров выставочного пространства с самостоятельными зонами кастом-дизайна, покраски, графики, а также локальных производителей кастом-киткомплектов, рулей, пневмоподвесок, действующих мастеров гравировки, обшивки салонов, покраски и многого другого.
  • Увлекательная программа с традиционными скетч-батлами, благотворительным аукционом, музыкальными выступлениями и спонсорскими конкурсами для гостей.
  • Бесплатная гостевая парковка для авто, и всего 1 км от ТТК.
  • Шаговая доступность – 10-12 минут от метро Волгоградский проспект.

Дата: 17 и 18 апреля 2021 г.

Суббота 17 апреля: с 12:00 до 23:00

Воскресение 18 апреля: с 12:00 до 19:00

Место проведения:  МосЛабиринт

Адрес: метро «Волгоградский проспект», ул. Талалихина, 41, стр. 66, Москва

Продажа билетов на сайте

Категория: 0+

Приходите с близкими и друзьями, будет интересно!

Россия выставки

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: окраска на века, много ржи снизу и простая электрика Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотрет... 261 0 0 07.04.2021
Статьи / Авто недели Машина хорошая, но моторов не подвезли: стоит ли покупать Lexus IS III за 2 миллиона рублей Даже у Toyota и Lexus есть модели не только сверхпопулярные, но и нишевые. Если за покупателями Camry или Lexus RX гоняться не надо, то, например, Lexus ES оставался в тени кроссоверов. Но е... 1862 1 2 06.04.2021
Статьи / Бизнес Поиск, проверка и не только: обзор сервисов и программ для перекупов В 2021 году заработок перекупщика авто может с легкостью достигать 200 000 рублей в месяц. Успех профессионала авторынка во многом будет зависеть от умения пользоваться программами для перек... 737 2 2 06.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 147647 34 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 123204 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 79331 30 22 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings