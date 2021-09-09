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  • Выставка классических и кастомных автомобилей WHEELS AND CHAINS 2021

Выставка классических и кастомных автомобилей WHEELS AND CHAINS 2021

09.09.2021 98 0 0

18-19 сентября, Москва, Басманный Двор ул. Бауманская д.15, wheelsandchains.com

 

Партнерский материал

18-19 сентября в Москве состоится WHEELS & CHAINS — ежегодное мероприятие, посвященное преимущественно американской авто и мото культуре, а также сопутствующим течениям 70-х годов прошлого века. В этом году, уже традиционно, на WHEELS & CHAINS представят яркую подборку классических и кастомных автомобилей и мотоциклов от ведущих мастерских и частных коллекционеров двух столиц. Дополнят экспозицию тематический маркет и фудкорт, а также художники и татуировщики, работающие в канонах "старой школы". В программе различные активности от участников и партнёров мероприятия. За музыкальную составляющую отвечают винила: RAIN / KOT / PETR CHINAVAT / SERGE WHITE / TITOV / POMELOV. Выставка пройдёт на территории культурно-делового кластера Басманный двор, который ставит своей основной задачей объединение ведущих креативных индустрий Москвы и Санкт Петербурга, а также формирование альтернативного досуга для горожан и гостей города                

18-19 сентября 2021г.

+7(921) 902-92-77

9512559@mail.ru

Россия выставки

 

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