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Выставка «Мотовесна 2021» прогремела на Красной Пресне!

06.04.2021 113 0 0

В прошедшие выходные в «Экспоцентре» с размахом прошло главное событие мотосезона! Десятая юбилейная «Мотовесна 2021» побила все возможные рекорды — по количеству гостей, представленных экспонатов, активностей, розыгрышей и призов.

 

Партнерский материал

За три дня выставку «Мотовесна 2021» посетило свыше 60 000 гостей — многие мечтали о погружении в мотомир еще с весны 2020 года, который запомнился чередой отмен всех возможных мероприятий. Осознавая всю ответственность перед преданными фанатами мотоциклов и другой техники для активного отдыха, организаторы приложили все усилия, чтобы представить выставку, которая приводила бы в одинаковый восторг как ребенка, так и взрослого, как любителя, так и опытного профи. 

Премьеры и бренды с мировым именем

«Мотовесна» всегда привлекает крупнейших международных и российских производителей мототехники, аксессуаров и запчастей. Юбилейная 10-я выставка просто не могла стать исключением!

Гости выставки «Мотовесна 2021» смогли первыми прикоснуться к новому мотоциклу от Harley-Davidson, в то время как для остального мира Pan America останется недостижимым аж до июня 2021! Но он был не единственным экспонатом, который собирал вокруг себя толпы фанатов все три дня выставки. 

Череда сверкающих BMW, среди которых особенно выделялся круизер R18, колоритный Bajaj, нереальный трицикл Yamaha Niken, оседлать который хотелось всем без исключения,  пропитанный духом Италии MV Agusta Brutale Rosso, а также ряды Kawasaki и Honda, которые можно было найти на стенде Super Marine. 

Indian, Universal Moto, Avantis, Yacota, GSBMOTO, «Урал» – и это далеко не полный список! Всего в рамках выставки «Мотовесна 2021» было представлено свыше 200 компаний.

XIV Московское Custom & Tuning Show

Легендарное XIV Московское Custom & Tuning Show — ключевое событие в мире мотоциклетного дизайна и инноваций одной шестой части света, а также официальный этап Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD. 

В битве за звание лучшего приняли участие лучшие кастомайзеры и мастера тюнинга из России и стран бывшего СНГ. Зрители увидели настоящие произведения кастом-искусства, уникальные мотоциклы, чьи фотографии еще долго будут украшать социальные сети и обзоры прошедшей выставки. 

Шоу-программа и выступления на сцене

Единственные в России соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust прошли прямо в деловом центре Москвы! Небоскребы Сити, громада «Экспоцентра» – а на подготовленной овальной трассе мотогонщики сражались на виражах, демонстрируя красоту гонки в скольжении и плотной борьбе. 

Все гости могли принять участие в розыгрышах от Департамента транспорта города Москвы: разыгрывались мотокуртки из винтажной коллекции, а также другие ценные призы. А в розыгрыше от Департамента транспорта и радио MAXIMUM разыграли главный приз – новый мотоцикл BMW! 

На сцене все дни выставки проходили выступления светочей мотокультуры: награждались рекордсмены «Байкальской мили», Анастасия Нифонтова, получали награды члены ассоциации Iron Butt, а также проходила премьера фильма «Байкал: лёд и скорость». 

Все эти выступления записывались в прямом эфире и теперь доступны для просмотра всем желающим на Ютубе

«Motorsport Expo 2021», «Велокульт», «ЕДрайв»

В рамках «Мотовесны 20201» впервые прошли выставки «Motorsport Expo 2021» и «Велокульт». Перед гостями распахнулись двери в два разных мира: запредельной скорости гоночных болидов и пестрое разнообразие велокультуры. На улице гости выставки могли наблюдать гонки критериум Велокульт-Format и Bearbike Speed Shore, а в павильонах эти выставки были представлены пестрым разнообразием техники: от крошечных велосипедов до огромного КамАЗа, покорившего «Дакар». 

В этом году впервые в нашей стране в рамках выставки «Мотовесна» прошел первый салон электротехники «ЕДрайв»! Электромобили, электромотоциклы и другая техника были представлены на отдельных стендах, отмеченных ярким логотипом. 

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Россия выставки мотоциклы

 

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