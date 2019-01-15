Вытолкнули: новый «паркетник» Infiniti не смог самостоятельно выбраться к публике

Премьера предвестника первого электрокара премиального бренда, принадлежащего Nissan, началась с заминки.

На автосалоне в Детройте марка Infiniti представила концептуальный «паркетник» QX Inspiration. Правда, из-за технических неувязок представлен он был не сразу: как сообщают некоторые зарубежные СМИ, автомобиль заглох в холле и завести его не смогли. Поэтому сначала стенд Infiniti пустовал, а журналистам пришлось посмотреть видеоролик и прослушать информацию о концепте. Затем шоу-кар просто «вытолкнули» на сцену.

Infiniti QX Inspiration предваряет будущее серийных электромобилей бренда, первым из которых обещает стать среднеразмерный кроссовер. По габаритам QX Inspiration схож с нынешним QX50. Длина концепта составляет 4 650 мм, при этом у него небольшие свесы спереди (855 мм) и сзади (945 мм). Вместо радиаторной решетки – гладкая поверхность со светящимся логотипом, вместо традиционных боковых зеркал – видеокамеры. Ещё автомобиль получил 22-дюймовые колеса.

Интерьер отделан весьма вычурно: люксовыми тканями, деревянными жалюзи на потолке и т.д. Также внимание привлекает большой экран, который тянется от левой до правой стойки. Множество дисплеев настраиваются под водителя и позволяют управлять функциями автомобиля.

QX Inspiration построен на новой платформе, которая предназначена для будущих «розеточных» моделей марки. Батарея находится под полом, она питает два электродвигателя – по одному на каждой оси. Однако никаких технических подробностей в Infiniti не раскрыли, лишь отметили, что электрическая силовая установка будет мощной, а запас хода – «более чем достаточным».

1 / 2 2 / 2

Серийное воплощение Infiniti QX Inspiration должно появиться к 2021 году. Отметим, японский премиум-бренд отстаёт от конкурентов. Так, Jaguar уже продаёт электрокроссовер I-Pace, Audi запустила в производство e-tron, Mercedes-Benz готовится вывести на рынок EQC, а BMW в 2020 году представит электрический X3.

Платформа концепта Infiniti QX Inspiration также станет основой для седанов и кроссоверов марки как с полным электроприводом, так и с последовательной гибридной силовой установкой.

Ранее мы сообщали о том, что в 2019 году японская премиальная марка празднует тридцатилетие: публичная премьера бренда состоялась в 1989 году, также на Детройтском автосалоне.