Выяснять, что не считается платной парковкой, пришлось в суде

Чтобы отменить штраф за неоплату парковки от весны 2016 года, автомобилист дошёл до Верховного суда РФ.

Спор автовладельца со структурами, выписавшими ему штраф за неоплату парковки, растянулся на 2,5 года. Точку в нём поставил Верховный суд. В итоге из-за дела некорректно припарковавшегося водителя ВС пришлось обозначить границу платных парковок. Любопытно, что в итоге платить автомобилисту не пришлось, хотя он и оставил машину с нарушением ПДД.

Судя по данным ВС и Мосгорсуда, в конце марта 2016 года собственник Mercedes-Benz E200 припарковал свой автомобиль на конце стояночной зоны на Ольховской улице, возле железных ворот. При этом разметка, обозначающая зону платной парковки, заканчивается непосредственно перед воротами, после них стоянка запрещена и начинается перекрёсток.

По сути, он нарушил требования дорожных знаков и разметки и, согласно части 1 статьи 12.16 КоАП РФ должен был заплатить штраф в размере 500 рублей. Однако проезжающий мимо мобильный комплекс ЦОДД – «Паркрайт» – сфотографировал его в качестве нарушителя, не внесшего деньги за платную парковку, за что взыскание больше – 2 500 рублей (согласно статье 8.14 КоАП Москвы). При этом со скидкой такой штраф оплатить нельзя.

Платить этот штраф автовладелец не хотел, поэтому он обжаловал постановление сначала в Басманном районном суде, а после в Московском городском суде. Обе инстанции сошлись во мнении, что на Ольховской улице зона платной парковки обозначается знаком 6.4 «Парковка» и табличкой 8.8 «Платные услуги» и формально их действие не прекращалось в том месте, где стоял автомобиль Mercedes-Benz, а значит, оно считается платной зоной.

Автовладелец, не смирившийся с этим решением, обратился в ВС. Суд принял сторону собственника машины Mercedes-Benz. Согласно пояснениям инстанции, автомобиль был оставлен не на специальном обозначенном месте платной парковки, а на границе платной зоны (перед въездом на огороженную территорию). Такое размещение (вне парковочного места на городской платной стоянке), «не образует состав правонарушения».

При этом нынешнее законодательство не позволяет переквалифицировать нарушение на другую статью, чтобы водитель заплатил 500 рублей штрафа за игнорирование знаков и разметки. Так что водитель в итоге не заплатил ничего, а ВС разъяснил, как определять границы платных парковок.

Отметим, у автомобилистов Москвы нередко возникают проблемы из-за некорректных штрафов «Паркрайта». Предположительно это связано с тем, что должностные лица не выполняют свои обязанности и не проверяют фото, сделанные в автоматическом режиме. В итоге автомобилисты получают некорректные штрафы, причём многим из них проще заплатить штраф, чем идти и разбираться в суд.