Завершился 3-й этап чемпионата. Трасса MONZA, которая находится в Италии, дала возможность пилотам проявить себя не только как мастеровитым пилотам, но и как тактикам.

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В этот раз чемпионат начался с минуты молчания. За день до гонки стало известно, что у пилота программы SMP-Racing Виталия Петрова трагически погиб отец. Многим любителям кольцевых гонок Виталий известен преимущественно как первый российский пилот в F1. Организаторами было принято решение о необходимости выразить поддержку Виталию. В минуту молчания трансляция этапа символично окрасилась в черно-белый цвет.



Ну а теперь пришло время вспомнить, как прошла гонка.

Все ожидали на поуле увидеть машины Deactor'a, но этого не произошло. Они на старте заняли третье и десятое места. А вот поул достался самому молодому пилоту на Lexus из команды Frey Racing – Амиру Сабирову.

В первом повороте Сабирова догнали Марк Юрокин и Вячеслав Кирпун, но позднее торможение еще на полных баках и холодной резине не позволило им остановиться вовремя, и две машины вылетели с трассы, из-за чего и пошел дальнейший размен позициями.

3 круг гонки удивил неожиданным прорывом Бевза на 3 место. Пока Сабиров и Колодкин преследовали Орлова, попутно сражаясь за 3 место, Бевз выжидал позади. В связке 7 и 8 поворотов уже было понятно, что пилот Deactor'a ищет возможность для атаки, и на следующей прямой, до входа в параболику, он выполнил двойной обгон.

На 25 круге гонки после шикарных обгонов по ходу этого этапа по техническим причинам сходит с трассы Сергей Колодкин, пилот Tony Motors.

33 круг гонки – старт/ финишная прямая и трое в ряд. Это Евгений Комарицкий, Марк Юрокин и Сергей Зейналов. В плотной борьбе Комарицкий поднимается на 2 строчки выше.

Неожиданно для всех Вячеслав Кирпун, пилот команды SKILL WHEELS, финишировал первым. Если помните, в начале статьи мы рассказали, что Кирпун попытался провести атаку в первом повороте на старте гонке и оказался одним из вылетевших с трассы. Тогда на трассу он вернулся седьмым. После этого, как рассказал Вячеслав, он ехал практически один всю гонку. Это позволило не расходовать лишнее топливо и лучше работать с шинами, что помогло переиграть Deactor, который финишировал парой, но в этот раз на 2 и 3 месте.

Все самые яркие моменты можно увидеть по этой ссылке.

После проведенного голосования пилотом дня был признан Тимур Рахматов.