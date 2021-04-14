Wheel to Wheel запустили пилотный сезон по Assetto Corsa Competizione

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Прямо во время третьего этапа из-за проблем со стартом (после обновления игры у многих в частных лобби появились сложности) чемпионат покинул В. Уваров. И не просто покинул гонку, как должен был бы сделать пилот, который не смог стартовать, а в прямом смысле покинул чемпионат. Далее по ходу гонки точно так же сошел А. Собиров, под копирку выполнивший действия Уварова. Так чемпионат лишился двух пилотов во время одного из гран-при.



Четвертый этап оборвался уже из-за технических проблем, возникших по вине организаторов, и тут чемпионат покинул один из фаворитов – А. Фирсов.

После пятой гонки ушел и В. Фофанов.

Что касается ухода Уварова, то тут особых вопросов нет – он был изначально не согласен с регламентом гонки в W2W. На протяжении всего подготовительного периода и в течение первых двух гонок пилот пытался настоять на изменении правил прямо по ходу сезона. Что ж, видимо, технический сбой в игре поставил точку в споре с организаторами.

Причина, по которой не стал продолжать сезон Сабиров, так и осталась тайной за семью печатями.

Один из самых известных пилотов по Gran Turismo Sport – Алексей Фирсов – ушел и вовсе молча. За день до рестарта четвертого этапа через третье лицо Фирсов сообщил, что снимается с участия. И все было бы ничего, но все эти пилоты оставили своих напарников одних в чемпионате, поставив, таким образом, под большое сомнение возможность побороться за кубки и денежный приз.

Единственным, кто покинул чемпионат и сделал это более-менее красиво, стал В. Фофанов. Причина администраторами турнира не раскрывается, однако известно, что Фофанов получил предложение, от которого невозможно отказаться… и которое невозможно совместить с гонками.

Стоит отметить, что не только в W2W есть технические проблемы с игрой, и винить их в отсутствии возможности продолжать сражение явно не стоит. Что же касается прерванной гонки, то это единственная оплошность, которую допустили организаторы более чем за год работы.

И вот сейчас, по окончании 5 этапа, вновь бушуют страсти. W2W запустили пилотный сезон по Assetto Corsa Competizione на ПК, и встал вопрос о смене гоночного симулятора и для участников на PS4.

Что же касается самых главных событий, то лидерство полностью принадлежит команде SKILL WHEEL. Производители автомобильных дисков очень серьезно подошли к выбору команды в текущем сезоне и, видимо, не промахнулись. Вячеслав Кирпун и Сергей Колодкин не просто уверенно набирают очки, но и дважды завершали гонку на подиумах. Руководитель команды Антон Петруня пока не комментирует успехи своих подопечных – видимо, чтобы не сглазить. Автоспорт – это и правда спорт с суевериями.

Не стоит забывать, что совсем не далеко расположилась и Red Bullet, в составе которой – Рамазан Нурбай и Андрей Аржевикин. И эти пилоты совершенно точно планируют заполучить кубки себе в коллекцию – ведь командная работа идет полным ходом, а мастерство Аржевикина по темпу растет семимильными шагами.