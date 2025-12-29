Xpeng P7+ обновлён через год после премьеры: два варианта начинки и статус глобальной модели

Рестайлинг ×
Компания Xpeng анонсировала модернизированный лифтбек P7+. Пятидверке подправили дизайн экстерьера и интерьера. Кроме того, наряду с полностью электрическим вариантом клиентам также предложат гибрид. А еще после рестайлинга модель наконец-то выберется за пределы домашнего рынка.

Большой электрический лифтбек Xpeng P7+ (не путать с «просто» P7) дебютировал осенью 2024 года. Причем мировую премьеру провели вовсе не в Китае, а в Париже. Но пока пятидверка представлена только на домашнем рынке, и местной публике она вполне приглянулась: по данным BestSellingCarsBlog, с января по ноябрь текущего года на родине реализовано 70 600 экземпляров.

Тем не менее уже готов обновленный Xpeng P7+, такой лифтбек выйдет на домашний рынок в следующем году. Одновременно объявлено о том, что рестайлинговая модель станет глобальной – ее планируют продавать минимум в 36 странах. И хотя полный список экспортных рынков пока не опубликован, судя по промоматериалам, Xpeng P+ доберется, в том числе, до Европы.

Рестайлинг принес лифтбеку новый передний бампер с активными заслонками. Фары сохранили свою форму, а вот сверху теперь проходит единая светодиодная полоска ходовых огней, тогда как у дореформенной модели ДХО состоят из трех диодных же секций. Задний бампер тоже заменили, другими также стали багажная дверь и фонари.

Длина обновленного Xpeng P7+ равна 5071 мм, что на 15 мм больше, чем у предшественника. Остальные размеры не изменились: ширина – 1937 мм, высота – 1512 мм, колесная база – 3000 мм.

Обновленный Xpeng P7+

В салоне перед водителем вместо планшета диагональю 10,25 дюйма теперь узкий экран, так как роль основной приборки возложена на проекционный дисплей. Также модернизировали переднюю панель – боковые дефлекторы обдува сделали горизонтальными, вдобавок они спрятаны (у дореформенной модели вертикальные дефлекторы). Ну и еще для интерьера предусмотрены новые цвета материалов отделки.

Как и прежде, Xpeng P7+ предложат в виде электрокара с 800-вольтовой архитектурой. В компании пока не сообщили, затронули ли реформы технику такой модификации. В Xpeng лишь отметили, что, как и у нынешнего лифтбека, максимальная дальнобойность электрической обновленной пятидверки составляет 725 км по циклу CLTC. Дорестайлинговый электрокар предложен с единственным мотором на задней оси мощностью 245 или 313 л.с., прежнему P7+ положена батарея емкостью 60,7 кВт*ч, 74,3 кВт*ч или 76,3 кВт*ч.

При этом наряду с электроверсией покупателям также впервые предложат подзаряжаемый гибридный Xpeng P7+. Силовая установка этого исполнения включает работающий в режиме генератора бензиновый мотор 1.5 (150 л.с.), расположенный на задней оси электродвигатель мощностью 245 л.с. и батарею емкостью 49,2 кВт*ч. Суммарный запас хода гибрида – 1550 км.

Больше подробностей о рестайлинговом лифтбеке Xpeng P7+ должны раскрыть в ближайшее время.

