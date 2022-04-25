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Гибридный кроссовер Mazda MX-30 PHEV придётся подождать

25.04.2022 17 0 0

Предположительно версия модели с роторным двигателем дебютирует годом позже: не в первой половине 2022-го, а весной 2023 года.

 

Кросс-купе Mazda MX-30 было представлено в Европе осенью 2019 года в версии полностью электрического паркетника. Затем, в октябре 2020-го, модель дебютировала на домашнем рынке с традиционной бензиновой силовой установкой. Автомобиль представлен в том числе и в США – продажи «японца» стартовали в октябре 2021-го. Отметим, по итогам первых шести месяцев продаж (доступен только в Калифорнии) американские дилеры реализовали в общей сложности 361 экземпляр. Результаты пока скромные, но в дальнейшем это может измениться.

Ранее сообщалось, что у Mazda MX-30 будет и третий вариант «начинки» – гибридная установка, в основе которой окажется компактный роторно-поршневой мотор нового поколения. Предполагалось, что MX-30 PHEV дебютирует в первом полугодии 2022 года, однако теперь в Automotive News сообщают о том, что премьера новинки пройдёт позже, во второй половине текущего финансового года Mazda: он закончится 31 марта 2023 года. Так что гибридный вариант, скорее всего, презентуют в марте следующего года. Ранее в компании подтвердили, что такая модификация доберётся до Штатов, однако тогда сроки не назывались.

На фото: Mazda MX-30

Ранее Kolesa.ru рассказывал о гибридной силовой установке Mazda, в основе которой располагается роторно-поршневой двигатель (РПД). Подробностей о технических характеристиках такой «начинки» пока нет. Известно, что на её разработку японская компания потратила не менее шести лет, кроме того, предполагается, что РПД будет использоваться в качестве удлинителя электрического запаса хода (вероятно, он не будет напрямую связан с колёсами). Эту информацию подтвердили и в издании, ссылаясь на представителей производителя.

Отметим, сейчас на американском рынке модель представлена только в виде «электрокроссовера». Такая Mazda MX-30 оснащена единственным 143-сильным электродвигателем (максимальный крутящий момент – 265 Нм), который расположен спереди. Ёмкость его тяговой батареи весьма скромная – всего 35,5 кВт*ч. Дальность хода при расчёте по используемому в США циклу EPA составляет всего 161 километр (по «европейскому» циклу WLTP – 200 км).

В Японии, как мы уже упоминали, паркетник доступен с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» Skyactiv-G, его отдача равна 156 л.с., а крутящий момент – 199 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом» и низковольтным гибридным довеском в виде стартер-генератора (6,9 л.с., 49 Нм), который помогает ДВС при пиковых нагрузках. Привод – либо передний, либо полный.

Небольшой паркетник Mazda MX-30 базируется на той же платформе, что и Mazda 3 актуального поколения, а также компактный кроссовер СХ-30. Задняя подвеска у всех версий, включая полноприводные, – полузависимая, с поперечной торсионной балкой. Стартовый ценник электрокара MX-30 в Штатах составляет 33 470 долларов.

Тем временем, на прошлой неделе стало известно о том, что в Японии стартовало производство кроссовера Mazda CX-60: версия модели, предназначенная для старосветского рынка, дебютировала в начале марта этого года.

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