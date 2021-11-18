Yomper: новый пикап на базе старого Suzuki Jimny от британских инженеров

За стартапом Yomper стоит компания Samson Engineering Limited из небольшого английского городка Элланд (графство Уэст-Йоркшир) с 40-летним опытом в области разработки и производства автомобильных прицепов и всевозможных надстроек для спецтехники. Несколько лет назад гендиректор этой компании Джайлс Уолкер задумался о том, чтобы сделать недорогой пикап для жителей британской глуши — его клиенты не раз говорили ему, что ничего подходящего на рынке найти не могут. Разработка пикапа на базе третьего поколения Suzuki Jimny заняла около трёх лет, потому что Джайлс подошёл к делу основательно и хотел сделать безупречный в своём роде продукт.

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Почему именно «третий» Jimny, а не более свежий «четвёртый», в пресс-релизе Yomper не сказано. Мы полагаем, выбор обусловлен тем, что «третьих» Jimny на вторичном рынке много и стоят они недорого, а «четвёртых» мало. Напомним, что «четвёртый» Jimny дебютировал в 2018 году и сразу стал дефицитом из-за ажиотажного спроса во всём мире, а в начале 2020-го продажи этой модели в Европе пришлось остановить из-за ужесточения экологического законодательства. Осенью того же года Jimny вернулся на рынок, но уже в качестве коммерческой модели класса N1 без задних сидений. Увы, продажи этой версии оказались совсем скромными: за первые три квартала этого года, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, в Европе реализовано всего 356 экземпляров.



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Понятно, что все Jimny третьего поколения на вторичном рынке в той или иной степени потрёпаны жизнью, поэтому силовой агрегат и ходовая часть в процессе производства конверсии полностью перебираются. Ходовая при этом получает ряд модификаций для достижения грузоподъёмности в 500 кг: устанавливаются новые, изготовленные на заказ прочные пружины и более энергоёмкие амортизаторы, дорожный просвет увеличивается на 5 см, вместо задних барабанных тормозов устанавливаются дисковые. Детали шасси, рама и днище кузова подвергаются пескоструйной обработке и получают новое антикоррозийное покрытие. Вместо старой выпускной системы устанавливается новая из нержавеющей стали.



Пикап Yomper предлагается в двух версиях. Сугубо утилитарная Commercial снабжена широким алюминиевым кузовом (его габариты выступают за габариты кабины, что потребовало установки новых зеркал заднего вида) и тремя откидными бортами, эту версию можно заказать со стандартной (2250 мм) либо удлинённой (2750 мм) колёсной базой. Лайфстайл-версия Bergan имеет стандартную колёсную базу в сочетании с сильно увеличенным задним свесом, кузов визуально объединён с кабиной и имеет двухцветную окраску, а вся полезная площадь снабжена защитным противоскользящим покрытием.

Все конверсии имеют одобрение для использование на дорогах общего пользования. Минимальная цена — чуть менее 20 тысяч фунтов стерлингов (1,9 млн рублей). Гарантия — 1 год.



Добавим, что в прошлом году один из новозеландских дилеров Suzuki представил утилитарный пикап на базе Jimny четвёртого поколения.

