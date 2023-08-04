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Южная Австралия вводит особые водительские права для владельцев суперкаров

04.08.2023 41 0 0

Новая категория прав U для владельцев суперкаров в Южной Австралии вступит в силу 1 декабря 2024 года, для её получение необходимо будет пройти дополнительное обучение. Вместе с тем парламент штата значительно ужесточил наказание за опасное вождение.

Поводом для введения отдельной категории прав для владельцев суперкаров в Южной Австралии стало громкое ДТП 2019 года в пригороде Аделаиды с участием водителя Lamborghini Huracan, который не справился с управлением и сбил двух молодых девушек: 15-летняя София Нейсмит погибла, а её подруга получила тяжёлые травмы. Виновник аварии летом прошлого года был оправдан по обвинению в убийстве, так как судья счёл, что нет веских доказательств того, что водитель совершил ДТП намеренно. Под давлением общественности парламент штата взялся за работу, в результате которой появилась новая категория водительских прав для владельцев суперкаров и в целом стала жёстче ответственность для виновников ДТП с тяжкими последствиями.

Новая категория прав помечена литерой U — это первая буква аббревиатуры UHPV, которая расшифровывается как Ultra High Powered Vehicle и переводится на русский как «сверхмощные автомобили», то бишь суперкары. Критерий принадлежности к суперкарам очень простой: удельная мощность не менее 276 кВт (375 л.с.) на тонну и полная масса не более 4,5 т. Мотоциклы и автобусы под категорию U не подпадают.

Любопытно, что ни штат Южная Австралия, ни Австралия целиком не являются крупными потребителями суперкаров, а из местных производителей машины такого класса есть разве что у Brabham. Конкретно в Южной Австралии, по данным журнала CarExpert, насчитывается лишь около 270 автовладельцев, которым придётся озаботиться получением новых прав. Для этого, во-первых, нужно иметь права одной из действующих категорий (в Австралии это C, LR, MR, HR, HC и MC), а во-вторых, пройти дополнительное онлайн-обучение, в котором претендентам на получение прав категории U разъяснят все риски вождения суперкаров и необходимость пользоваться электронными ассистентами водителя. Речи о том, чтобы пройти дополнительный курс водительского мастерства, в новом законе, к сожалению, нет.

Вместе с введением новой категории прав ужесточается ответственность за ряд правонарушений для всех водителей Южной Австралии. В частности умышленное и неоправданное отключение ABS, ESP, антипропубксовочной системы и AEB (система автоматического аварийного торможения) будет караться штрафом до 5000 австралийских долларов (318 000 рублей в переводе по текущему курсу). К оправданным случаям отключения таких систем относятся езда по грунтовой дороге и необходимость вызволить застрявшую машину.

Максимальная ответственность за причинение смерти по неосторожности в результате ДТП увеличивается с 12 месяцев до 7 лет тюрьмы, при этом вождение автомобиля класса UHPV с перечисленными в законе отключёнными ассистентами водителя будет считаться отягчающим обстоятельством, равно как вождение в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения.

Законодательный прецедент Южной Австралии наверняка заинтересует власти других штатов и других стран.

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