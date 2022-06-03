Законодатели обсуждают увеличение срока гарантийного ремонта автомобилей вдвое

В течение последних месяцев наблюдается напряжённая ситуация на российском рынке автозапчастей. Напомним, кризис возник из-за нехватки комплектующих, это касается, в частности, тех брендов, которые полностью свернули или приостановили бизнес РФ на фоне геополитических потрясений. Кроме того, серьёзные последствия имеют нарушения логистических цепочек, нестабильность валютных курсов, а также удорожание доставки. В результате продукция, которая поставляется на рынок, продолжает дорожать.



Такое положение дел не могло не сказаться на гарантийном ремонте автомобилей. Изначально, ещё в апреле, предложение об увеличении сроков гарантийного ремонта сформировали в Российском союзе промышленников (РСПП) и в ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД). Теперь идею подхватили в Министерстве экономического развития РФ. О том, что ведомство обсуждает эту инициативу с Роспотребнадзором и Минпромторгом, сообщают «Известия».

Проблема вызвана тем, что компании не могут получить оригинальные запчасти в привычные сроки (сейчас на гарантийный ремонт отводится 30-45 дней). В результате гарантийный ремонт, если и удаётся провести, то процесс занимает больше времени, чем предусмотрено актуальными нормами. Из-за этого есть риск появления массовых исков со стороны клиентов.



Если предложение будет одобрено, максимальный срок ремонта автомобилей по гарантии установят на отметке 90 дней. В отрасли считают, что такое послабление не позволит автодилерам исполнять свои обязательства перед потребителями. По словам вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, на которого ссылается «Коммерсант», увеличение срока гарантийного ремонта бессмысленно на фоне разрешения ввоза запчастей по параллельному импорту (это схема, которая позволяет через посредников ввозить в страну запчасти без защиты товарных знаков).

Он считает, что нет смысла менять срок, если из-за отсутствия оригинальных запчастей выполнить ремонт всё равно будет нельзя. Если же ремонт проводится не по гарантии (например, с использованием доступных аналогов), то не должно быть сложностей с тем, чтобы завершить работы в установленный нынешними нормами срок. Напомним, в случае невыполнения обязательств, автодилеров ждут внушительные штрафы – до 50% от стоимости работ, плюс выплата неустойки за каждый день просрочки.



Впрочем, с логистикой ситуация пока остаётся в любом случае сложной. Эксперт пояснил, что запчасти из Китая теперь идут примерно в течение 38-40 дней, из Турции – около 25 дней (ранее срок доставки ограничивался двумя неделями). Лишь из ОАЭ продукция поступает примерно за то же время, плюс два-три дополнительных дня.

Ввозить продукцию по параллельному импорту власти РФ разрешили в начале мая. В конце прошлого месяца в стране стартовала продажа запчастей по этой схеме, её освоил крупный маркетплейс Wildberries. В список доступных к заказу товаров входят двигатели, трансмиссии, топливные системы, электрооборудование, детали, входящие в состав ходовой системы и рулевого управления.

