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  • Заокеанский Renault Kwid дождался рестайлинга: марка интригует, но бюджетник уже застукали

Заокеанский Renault Kwid дождался рестайлинга: марка интригует, но бюджетник уже застукали

12.01.2022 241 0 0

Компания Рено анонсировала премьеру обновленной «пятидверки», предназначенной для Латинской Америки. Модель заметно преобразилась внешне, в салоне же изменений немного.

 

Маленький дешевый хэтчбек Renault Kwid с дизайном «в стиле SUV» дебютировал в 2015 году в Индии, там продают машины локального производства. А два года спустя компакт прописался в Бразилии, откуда его поставляют и в другие страны Латинской Америки, причем такую «пятидверку» существенно доработали в плане безопасности (в частности, была усилена силовая структура кузова). Индийский Kwid пережил полноценный рестайлинг еще в 2019-м,  теперь же, наконец, пришла очередь латиноамериканского хэтча. Бразильское подразделение Renault пока распространило только одно изображение обновленной модели в топ-версии Outsider (заглавное фото), презентация намечена на 20 января. Однако машину уже застукали «живьем»: снимки выложил Instagram-канал autoinbrasil.

Обновленный Renault Kwid для Латинской Америки
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Обновленный Renault Kwid для Латинской Америки
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Обновленный Renault Kwid для Латинской Америки
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Внешне «пятидверка» изменилась так же, как в Индии. Хэтч получил двухъярусную головную оптику (сверху расположены светодиодные ходовые огни), новые радиаторную решетку и передний бампер (в заднем появились светоотражатели). У фонарей прежняя форма, но начинка иная. У «индийца» также увеличили дорожный просвет (со 180 до 184 мм) – не исключено, что бразильская версия тоже стала выше.

В салоне обновок меньше – восьмидюймовый тачскрин мультимедиа-системы вместо семидюймового да другая «приборка» (с цифровым спидометром). Индийскому Renault Kwid еще достался нормальный перчаточный ящик (прежде была выемка), но у «бразильца» таковой имеется изначально.

Дореформенный Renault Kwid для Латинской Америки
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Дореформенный Renault Kwid для Латинской Америки
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Дореформенный Renault Kwid для Латинской Америки
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О технике пока ни слова. Бразильские СМИ считают, что Квид предложат с «атмосферником» 1.0 SCe, который на распространенном в этой стране этаноле будет выдавать 82 л.с. (мощность литрового мотора дореформенного варианта на этаноле – 70 л.с., на бензине – 66 л.с.). Кроме того, хэтчбеку прочат модернизированную «механику». В Индии модель доступна с бензиновыми моторами 0.8 и 1.0 мощностью 54 и 68 л.с. соответственно, оба сочетаются с 5МКП, старшему еще положена простенькая роботизированная коробка. Привод, разумеется, только передний.

Рестайлинговый Renault Kwid для Индии
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Рестайлинговый Renault Kwid для Индии
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Рестайлинговый Renault Kwid для Индии
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А еще бразильский офис Renault анонсировал электрический Kwid: «зеленый» вариант выйдет на местный рынок в середине текущего года, о начинке расскажут ближе к старту продаж. Скорее всего, такой хэтч повторит евроверсию, которую выпускают и продают как Dacia Spring.

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