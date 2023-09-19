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  • Запас хода на электротяге у пикапа Ford Ranger PHEV будет таким же, как у гибридной Kuga

Запас хода на электротяге у пикапа Ford Ranger PHEV будет таким же, как у гибридной Kuga

19.09.2023 79 0 0

Среднеразмерный грузовик снабдили plug-in гибридной силовой установкой на основе турбочетвёрки EcoBoost объёмом 2,3 литра. Новая версия появится в начале 2025 года.

Ford Ranger третьей генерации был создан австралийским офисом Форда в рамках партнёрского соглашения с немецким концерном Volkswagen: этот среднеразмерный пикап является близнецом VW Amarok второго поколения. Презентация «американца» прошла ещё в конце ноября 2021 года, а топовый вариант с прибавкой Raptor к названию появился в феврале 2022-го. Теперь производитель готовит новую версию грузовика – с plug-in гибридной установкой.

На фото: Ford Ranger PHEV

Пока что в Ford не рассекретили всю информацию о будущем Ranger PHEV. Известно, что производство пикапа с новой «начинкой» стартует в конце 2024 года, а до дилеров такие автомобили доберутся в начале 2025-го. Известно, что в основе гибридной установки лежит уже знакомый поклонникам модели мотор – турбочетвёрка EcoBoost объёмом 2,3 литра, которая без электрической составляющей выдаёт 273 л.с.

При этом американская компания пока не готова поделиться информацией о том, с каким электромотором в тандеме будет работать этот турбомотор, а также о том, какой окажется совокупная мощность гибридной системы. В Ford пояснили, что суммарно plug-in гибридная система будет выдавать «больше крутящего момента, чем любой другой Ranger», то есть показатель превзойдет 600 Нм у 3,0-литрового турбодизеля V6.

Неизвестно на данный момент и то, какая ёмкость будет у батареи, входящей в состав этой установки; однако сообщается, что при движении только на электротяге такой полноприводный среднеразмерный пикап на одной зарядке сможет проехать 45 км. Любопытно, что таким же является показатель пробега в чисто «зелёном» режиме у переднеприводного компактного кроссовера Kuga PHEV, в составе системы которого числится литий-ионный аккумулятор ёмкостью 14,4 кВт*ч. Очевидно, что у батареи более тяжёлого Рэйнжера ёмкость должна быть выше.

Ford Ranger PHEV получил бортовую систему Pro Power, которая включает в себя несколько розеток, расположенных на заднем борте пикапа, а также внутри салона. Производитель отметил, что аккумулятор подзаряжаемого гибрида способен обеспечить питание «инструментам и бытовой технике как на рабочем месте, так и в удалённом кемпинге» (таким образом выполняя роль электрогенератора).

У пикапа с электрифицированной техникой имеется несколько визуальных отличий от вариантов с традиционными ДВС. У plug-in гибридного Ranger имеется порт зарядки на заднем крыле (рядом с крышкой топливного бака), надпись «PHEV» на боковых накладках, а ещё 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна. Предполагается, что салон у этой версии будет стандартный, разве что виртуальная приборка может получить иную графику.

В компании официально подтвердили, что подзаряжаемый гибрид Ford Ranger появится в Австралии, Великобритании и ряде других стран Европы; позже географию модели могут расширить. Пока не известно, пополнит ли гибридный вариант линейку родственного Volkswagen Amarok.

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