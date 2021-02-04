Авто и технологии ×
  • Запусти мотор, заряди смартфон: Osram предлагает новую линейку пусковых устройств

Запусти мотор, заряди смартфон: Osram предлагает новую линейку пусковых устройств

04.02.2021 285 0 0

В серии BATTERY start – три портативных пусковых устройства с современными литиевыми аккумуляторами. В списке их преимуществ – небольшой вес и компактные размеры. 

 

Партнёрский материал

Нередко водители в холодное время года сталкиваются с такой проблемой, как разряженный аккумулятор. Такое случается и летом, например, из-за невыключенных фар и бортовых электроприборов. Не всегда проблему можно решить «прикуриванием» от другого автомобиля, иногда автомобилистам приходится справляться с такими ситуациями самостоятельно: спасти может переносное пусковое устройство – это, по сути, тот же аккумулятор, но его вес и объём значительно меньше.

Новые компактные лёгкие и надёжные пусковые устройства предлагает немецкая компания Osram. Эти приборы серии BATTERY start отличаются расширенными сервисными функциями. Как пояснил производитель, линейка сформирована по принципу good – better – the best, то есть имеются базовые предложения, в среднем ценовом диапазоне и топовые товары. В итоге все клиенты могут найти продукт, который окажется для них оптимальным по соотношению цены и производительности. Отметим, на все устройства серии действует двухлетняя заводская гарантия.

Пусковые устройства линейки Osram BATTERY start можно использовать не только для запуска двигателя автомобиля, но и для подзарядки различных гаджетов – телефонов, планшетов, ноутбуков и т. д. В каждой модели серии есть USB-слоты: один – в базовой, по два разъёма в средней и топовой модификациях. Кроме того, у всех устройств в комплект входит кабель micro-USB, а сами приборы оснащены светодиодным фонариком (помогает при работе в темноте).

У представителей линейки Battery start разные индексы – 200, 300 и 400: эти модели различаются ёмкостью (6000, 13 000 и 16 800 мА*ч соответственно). Устройство начального уровня подходит для автомобильных и мотоциклетных двигателей с рабочим объёмом менее 3 литров, среднего уровня – для бензиновых моторов объёмом до 6 литров и дизелей до 3 литров, а топовый вариант способен запустить бензиновый двигатель объёмом до 8 литров и дизельный – до 4 литров.

Все продукты серии отличает быстрая полная перезарядка после рабочего цикла, которая занимает от 2 до 4 часов в зависимости от электрической ёмкости пускового устройства. Все приборы просты в использовании: чтобы пользователи не опасались перепутать полярность клемм аккумулятора, зажимы снабдили защитой от неправильного подключения, короткого замыкания и перегрузок.

История компании Osram насчитывает уже почти 115 лет. Она давно известна на рынке, в том числе и российском, как разработчик и производитель автомобильного освещения. Теперь ассортимент автоаксессуаров расширен: помимо компактных пусковых устройств бренд предлагает также очиститель воздуха AirZing™ Mini. В дальнейшем модельный ряд пополнится и другими новинками, включая компрессоры для накачки шин и зарядные устройства для аккумуляторных батарей автомобилей.

практика авто и технологии

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты Тюнинг-ателье или кондитерская? Вспомни и угадай названия тюнинг-мастерских Что приходит вам в голову, когда вы слышите слова «тюнинг-ателье»? Кто-то сразу выпалит «West Coast Customs», кто-то начнет список с AMG, Brabus, Hamann и иже с ними, кто-то поднимет бровь и... 125 0 0 06.02.2021
Статьи / Авто с пробегом Lada Granta c пробегом: гниёт как Logan, а блок комфорта хуже, чем у Peugeot, зато дешевле Российскому рынку, лишившемуся в 2009 году бэушных иномарок, которые больше невыгодно было возить из Европы, США и Японии, нужна была максимально дешёвая, но хотя бы современно выглядящая ма... 2917 3 1 03.02.2021
Статьи / Авто недели Вдвое дороже, вдвое моложе, но вдвое ли лучше: стоит ли покупать Audi Q7 за 2 миллиона рублей Казалось бы, мы уже рассматривали покупку и Volkswagen Touareg, и Porsche Cayenne, так что, учитывая родство моделей, покупка Audi Q7 будет отличаться лишь нюансами. Однако если приличный... 12318 2 2 03.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 180648 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 87141 23 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 76278 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings