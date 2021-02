Партнёрский материал

Нередко водители в холодное время года сталкиваются с такой проблемой, как разряженный аккумулятор. Такое случается и летом, например, из-за невыключенных фар и бортовых электроприборов. Не всегда проблему можно решить «прикуриванием» от другого автомобиля, иногда автомобилистам приходится справляться с такими ситуациями самостоятельно: спасти может переносное пусковое устройство – это, по сути, тот же аккумулятор, но его вес и объём значительно меньше.



Новые компактные лёгкие и надёжные пусковые устройства предлагает немецкая компания Osram. Эти приборы серии BATTERY start отличаются расширенными сервисными функциями. Как пояснил производитель, линейка сформирована по принципу good – better – the best, то есть имеются базовые предложения, в среднем ценовом диапазоне и топовые товары. В итоге все клиенты могут найти продукт, который окажется для них оптимальным по соотношению цены и производительности. Отметим, на все устройства серии действует двухлетняя заводская гарантия.

Пусковые устройства линейки Osram BATTERY start можно использовать не только для запуска двигателя автомобиля, но и для подзарядки различных гаджетов – телефонов, планшетов, ноутбуков и т. д. В каждой модели серии есть USB-слоты: один – в базовой, по два разъёма в средней и топовой модификациях. Кроме того, у всех устройств в комплект входит кабель micro-USB, а сами приборы оснащены светодиодным фонариком (помогает при работе в темноте).

У представителей линейки Battery start разные индексы – 200, 300 и 400: эти модели различаются ёмкостью (6000, 13 000 и 16 800 мА*ч соответственно). Устройство начального уровня подходит для автомобильных и мотоциклетных двигателей с рабочим объёмом менее 3 литров, среднего уровня – для бензиновых моторов объёмом до 6 литров и дизелей до 3 литров, а топовый вариант способен запустить бензиновый двигатель объёмом до 8 литров и дизельный – до 4 литров.

Все продукты серии отличает быстрая полная перезарядка после рабочего цикла, которая занимает от 2 до 4 часов в зависимости от электрической ёмкости пускового устройства. Все приборы просты в использовании: чтобы пользователи не опасались перепутать полярность клемм аккумулятора, зажимы снабдили защитой от неправильного подключения, короткого замыкания и перегрузок.

История компании Osram насчитывает уже почти 115 лет. Она давно известна на рынке, в том числе и российском, как разработчик и производитель автомобильного освещения. Теперь ассортимент автоаксессуаров расширен: помимо компактных пусковых устройств бренд предлагает также очиститель воздуха AirZing™ Mini. В дальнейшем модельный ряд пополнится и другими новинками, включая компрессоры для накачки шин и зарядные устройства для аккумуляторных батарей автомобилей.