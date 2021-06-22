«Заряженный» седан готовится к дебюту: Hyundai дразнит тизерами Elantra N

Одним из главных рынков для Hyundai Elantra остаются Штаты. Местные дилеры реализовали по итогам «ковидного» 2020 года в общей сложности 105 475 экземпляров, что на 39,8% меньше, чем годом ранее. В текущем году ситуация постепенно исправляется: за первые пять месяцев клиенты на этом рынке купили 59 272 единицы (на 45% больше, чем годом ранее). Теперь корейский бренд готовит «заряженную» версию седана, который получит приставку в виде литеры N к названию.



Тизер Hyundai Elantra N

Если на американском рынке и в некоторых других странах «горячий» седан Hyundai будет именоваться Elantra N, то в Южной Корее он выйдет на рынок под традиционным «домашним» названием – Avante N. Модель станет шестой по счёту в «заряженной» линейке N, последним её пополнением стал кроссовер Kona N, который компания представила в апреле текущего года.



Точная дата презентации будущей новинки пока не называется. Вероятно, «горячий» седан дебютирует в течение ближайших нескольких недель. Пока что компания решила подогреть интерес поклонников с помощью пары тизеров. Судя по изображениям, автомобиль семейства N будет выглядеть спортивнее по сравнению с так называемой «подогретой» версией Elantra N Line.



На фото: Hyundai Elantra N Line

У «заряженной» Elantra будут различные элементы, позволяющие улучшить аэродинамические показатели, в их числе антикрыло чёрного цвета, расположенное на крышке багажника седана. Кроме того, «горячая» новинка получит колёсные диски увеличенного (по сравнению со стандартной моделью) радиуса, а также крупные круглые патрубки выхлопной системы. Автомобиль на снимках имеет фирменный синий цвет и красные акценты – по ним можно легко узнать представителей семейства N.



Официальной информации о «начинке» Hyundai Elantra N пока нет. Не исключено, что мотор он поделит с европейской версией «заряженного» хэтчбека i30 N. В этом случае под капотом у будущей новинки окажется 2,0-литровый четырёхцилиндровый «турбомотор» с отдачей около 275 л.с. В пару к нему, скорее всего, предложат шестискоростную «механику» или восьмиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.



Отметим, «подогретая» Elantra N Line, представленная в августе прошлого года, оснащается 204-сильной «турбочетвёркой» T-GDI объёмом 1,6 литра (максимальный крутящий момент – 265 Нм). Мотор идёт в комплекте либо с шестискоростной ручной коробкой передач, либо с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями.

Ценник Hyundai Elantra N Line в США сейчас стартует с отметки 24 100 долларов (эквивалентно примерно 1,76 млн рублей по текущему курсу), а стоимость базовой версии начинается с 19 650 долларов (около 1,44 млн рублей). Цена «заряженного» седана пока не сообщается, вероятно, её раскроют ближе к премьере Elantra N.

