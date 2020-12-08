Засвечен новый кроссовер Ford: необычный дизайн, возможно, родня индийской Mahindra

Первым и главным рынком для нового паркетника с голубым овалом станет Индия. Ожидается, что там модель предложат с бензиновым и дизельным моторами. В продажу SUV поступит в следующем году.

Дела Форда в Индии идут не очень, причем марка начала терять покупателей еще до того, как разразилась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому в прошлом году было создано новое совместное предприятие с локальным автопроизводителем Mahindra & Mahindra (к слову, фирмы сотрудничают давно). В рамках СП (49% принадлежат Ford, 51% — Махиндре, последняя и управляет предприятием) запланирован выпуск нескольких кроссоверов, разработанных вместе. И вот один из грядущих SUV американского бренда впервые угодил в объектив, правда, лишь частично. Фото выложили в Instagram-канале supercars and bikes jammu.

Индийские СМИ полагают, что папарацци удалось запечатлеть кроссовер Ford, ближайшим родственником которого является Mahindra XUV500 следующего поколения. Паркетник Махиндры тоже официально еще не представлен, но замаскированные прототипы уже не раз ловили во время испытаний. При этом ранее сообщалось о том, что пусть кроссы и разделят платформу и технику, но дизайн у каждого будет свой. Что ж, если Ford на фото действительно родня XUV500, то внешне он на «индийца» совсем не похож – по крайней мере, «личиком».



Вообще, облик у SUV американского бренда (он пока известен под заводским индексом CX757), судя по всему, получился довольно смелым. Так, кроссу досталась вогнутая радиаторная решетка, по бокам которой имеются горизонтальные полоски: на снимке они кажутся окрашенными в цвет кузова, но не исключено, что это не просто декор, а ходовые огни. Также кроссовер получил вертикальные блоки – не то фар, не то противотуманок, не то все тех же ДХО. А вот хромированные штрихи мы уже видели на моделях Ford для Китая. Кстати, индийцы пишут, что за дизайн «американца» якобы отвечало ателье Pininfarina (принадлежит Махиндре). Между тем у нового Mahindra XUV500 головную оптику сделали в стиле моделей Renault.

Кроссовер Mahindra XUV500 нового поколения. Фото: Rushlane

Моторы, как упоминалось выше, кроссоверы должны разделить между собой, они от Mahindra: обоим прочат бензиновый турбодвигатель mStallion 2.0 TGDi и дизель mHawk 2.2 мощностью примерно 190 и 185 л.с. соответственно. Скорее всего, обе новинки будут доступны с полным приводом.



Паркетники представят в 2021 году, первым дебютирует новый XUV500. После того, как новые паркетники освоят индийский рынок, их наверняка отправят на экспорт.

Нынешний кросс Mahindra XUV500, экспортная версия. Длина – 4585 мм, колесная база – 2700 мм 1 / 3 Нынешний кросс Mahindra XUV500, экспортная версия. Длина – 4585 мм, колесная база – 2700 мм 2 / 3 Нынешний кросс Mahindra XUV500, экспортная версия. Длина – 4585 мм, колесная база – 2700 мм 3 / 3

Что же касается остальных совместных проектов, то, по данным местных СМИ, к 2022-му индийскую гамму Ford еще пополнит компактный кросс, который окажется чуть крупнее EcoSport и будет заточен на борьбу с Hyundai Creta и Kia Seltos (у этого Форда тоже будет брат под брендом Mahindra). А сам Ford EcoSport уже в следующем году должен серьезно обновиться или даже сменить поколение: модель, вероятно, получит турбомотор 1.2 от Махиндры. Кроме того, в будущем в линейке Ford может появиться компактвэн на базе Mahindra Marazzo.

